Dat Max Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff afgelopen jaar gesprekken met elkaar voerden over een eventuele overstap, werd voor Tom Coronel zeer duidelijk na afloop van de Grand Prix van Barcelona.

De Grand Prix van Barcelona was er afgelopen jaar voor Max Verstappen een om snel te vergeten. Na een stroeve start van het seizoen liepen op het Circuit de Barcelona-Catalunya de frustraties hoog op bij de viervoudig wereldkampioen. In de race onder de Spaanse zon had Verstappen het moeilijk op de harde band, waardoor hij werd ingehaald door Charles Leclerc en vervolgens werd geraakt door een aanvallende George Russell. De Limburger stak na het contact de bocht af en bleef zo voor de Mercedes-coureur, maar kreeg vervolgens het verzoek van zijn team om de Brit langs te laten om de kans op een straf te voorkomen. Later bleek dat de wedstrijdleiding niets met het incident gedaan zou hebben.

Tijdstraf voor Verstappen in Barcelona

Een gefrustreerde Verstappen liet Russell er langs voor bocht vijf, maar knalde vervolgens in bocht vijf tegen hem aan en nam de positie direct weer over. De wedstrijdleiding gaf Verstappen een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie. Door de tijdstraf werd de Red Bull Racing in plaats van als vijfde, als tiende gekwalificeerd in de einduitslag van de race en gooide zodoende negen WK-punten in de prullenbak. Na afloop bleef Mercedes-teambaas Toto Wolff opvallend koel in zijn analyse op het incident. Destijds waren er volop geruchten dat Wolff jacht maakte op de handtekening van Verstappen voor het seizoen van 2026, iets wat later inderdaad het geval bleek te zijn.

Opvallende kalme reactie Wolff

Voor Tom Coronel werd het op dat punt duidelijk dat er iets speelde tussen Wolff en Verstappen: "Je eigen coureur wordt er bijna afgeramd en dan ben je in een hele rustige flow tijdens het interview. Toen wist je natuurlijk: 'Hier speelt wat. Ze praten met Verstappen'", klinkt het in het jaaroverzicht van Viaplay. Christijan Albers voegt daaraan toe: "Russell voelde al langere tijd dat er gesprekken gaande waren tussen Wolff en het kamp van Verstappen. Daar was hij niet blij mee."

