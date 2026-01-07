Het team van Red Bull Racing ligt volgens FunoAnalisiTecnica goed op schema met de ontwikkeling van de Ford-power unit. Hoewel aanvankelijk een achterstand op de concurrentie werd verwacht, heeft het team achter de schermen hard doorgewerkt. Daardoor is er nu vertrouwen dat de problemen waar het team mee kampte inmiddels zijn opgelost en heerst er flink wat optimisme.

De afgelopen weken zijn er diverse berichten verschenen over de power units die dit jaar worden gebruikt in de koningsklasse. Hoe de daadwerkelijke krachtsverhoudingen liggen, zal moeten blijken tijdens het openingsweekend in Melbourne. Wel staat de motorfabrikanten een flinke uitdaging te wachten met de nieuwe krachtbron, waarbij de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor moet komen en de andere helft wordt opgewekt via de elektrische componenten.

Ford-topman wijst op kleine achterstand

Mark Rushbrook, performance-directeur van Ford, gaf afgelopen maand aan dat een eventuele achterstand ten opzichte van de concurrentie zich hoogstwaarschijnlijk in de verbrandingsmotor zou bevinden. Tegelijkertijd benadrukte Rushbrook dat zo’n mogelijke achterstand gecompenseerd kan worden door de overige componenten, waardoor de Amerikaan zich daarover niet al te veel zorgen maakte.

'Red Bull maakt verlies goed door optimalisatie MGU-K'

Het medium onderschrijft die woorden en stelt dat Red Bull Ford de achterstand de afgelopen tijd heeft proberen goed te maken door extra aandacht te besteden aan de hybride componenten van de power unit. Daarbij heeft het team met name het terugwinnen van energie via de MGU-K geoptimaliseerd. De problemen die een jaar geleden nog aanwezig waren in de power unit, zouden inmiddels zijn verholpen, waardoor er flink wat optimisme zou zijn.

'Doorbraak bij Red Bull Ford'

De angst was dat de accu’s in de power units van 2026 mogelijk te snel leeg zouden raken, waardoor coureurs aan het einde van een recht stuk alleen nog op de verbrandingsmotor zouden kunnen leunen. Juist dat probleem zou inmiddels zijn aangepakt. “De circuits zijn niet allemaal hetzelfde en afhankelijk van de lay-out zullen er grote verschillen zijn in de manier waarop deze uiterst belangrijke technische factor wordt geïnterpreteerd. De werkgroep onder leiding van Pierre Waché heeft hier veel tijd aan besteed, met als duidelijk doel om zoveel mogelijk elk klein detail te doorgronden dat op positieve wijze van invloed kan zijn,” aldus het Italiaanse medium.

