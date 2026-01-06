George Russell is nog altijd voorzichtig wat betreft de toekomst van de renstal met de nieuwe Formule 1 regels van 2026. Hij stelt dat hij 'een dwaas zou zijn' om al zijn geld op Mercedes te zetten als de te kloppen formatie in de sport. De veranderingen die plaatsvinden in 2026 zijn van grote aard en het is lastig in te schatten wie er daadwerkelijk het beste uit gaat komen.

De nieuwe aerodynamische reglementen zullen volgens Russell wel wat gaan lijken op de periode waarin Mercedes het veld compleet kapot reed. De auto's worden kleiner en lichter, krijgen actieve aerodynamica op de voor- en achtervleugels, nieuwe motoren die vijftig procent elektrisch en op biobrandstof gaan werken en nog een heleboel andere dingen. De veranderingen zijn van zo'n grote aard, dat het dus lastig in te schatten is wie er uiteindelijk voordeel uit gaat halen. De Mercedes-motor wordt gezien als een grote kanshebber, maar tekenen op de muur zijn er absoluut niet te vinden gezien het feit dat het Formule 1-circus in 2026 compleet op de schop gaat.

Artikel gaat verder onder video

Russell blijft voorzichtig

Russell houdt in gesprek met Auto Motor und Sport een grote slag om de arm, ondanks de favorietenrol die zijn team toebedeeld krijgt. Zelfs als de kracht van de Mercedes-krachtbron in het verleden nogmaals op tafel komt, blijft hij voorzichtig: "Mercedes is al jaren de maatstaf op dit gebied", zo stelt hij. Toch blijft hij voorzichtig, want elk team en elke fabrikant kan alleen voor zichzelf zorgen. "Ik zou een dwaas zijn om te zeggen dat ik al mijn geld op Mercedes zou zetten", zo voegt hij er aan toe.

Wolff sluit zich aan

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff doet geen gewaagde uitspraken over waar de renstal allemaal toe in staat zal zijn in het nieuwe tijdperk. Volgens hem is het ook lastig te zeggen of de doelen die ze zichzelf stellen wel de goeie zijn qua ambitieniveau. Hij wijst op de successen van Mercedes tussen 2014 en 2021, maar benadrukt dat de situatie nu niet helemaal te vergelijken is met de reset van 2026: "We hadden in 2014 de eerste volledige auto op de testbank. De motor was betrouwbaarder dan bij de anderen leek. En natuurlijk reed niemand rondjes op de eerste testdag. Wij wel. Hetzelfde gold voor de tweede dag. Dus het is niet te vergelijken, zou ik zeggen. Bovendien is het deelnemersveld gewoon veel competitiever dan in voorgaande jaren."

Gerelateerd