Red Bull-topman vervroegd naar McLaren, Geweigerd bevel Verstappen onthuld | GPFans Recap

Op deze maandag zijn de fabrieken van de Formule 1-teams weer opengegaan en wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor 2026. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Vandaag werden er vooral transfers besproken. We wisten al dat Will Courtenay van Red Bull naar McLaren zou gaan, maar de verrassing is dat de Brit dat nu al doet in plaats van halverwege aankomend seizoen. Yuki Tsunoda zal opzoek moeten naar een nieuw zitje voor 2027, nadat hij voor 2026 aan de kant werd geschoven door Red Bull. Haas sluit haar interesse niet uit. Zhou Guanyu heeft de overstap gemaakt van Ferrari naar Cadillac, het nieuwe team dat onder leiding staat van Zhou's manager Graeme Lowdon, en wordt daar de reservecoureur. Verder doet Sergio Pérez een onthulling over de teamorder die Max Verstappen weigerde in 2022, heeft Mercedes twee lanceerdata doorgegeven, en gaat Verstappen dieper in op zijn medische klachten.

Artikel gaat verder onder video

Voormalig Red Bull-strateeg Courtenay eerder aan de slag voor McLaren

Will Courtenay vervulde bij Red Bull Racing de rol van Head of Race Strategy en deed dat al sinds 2005, het oprichtingsjaar van het team in de Formule 1. Toch zijn er de afgelopen jaren meerdere sleutelpersonen uit de beginperiode van het team vertrokken. In september 2024 werd de overstap van Courtenay al aangekondigd, al was de verwachting dat de Engelsman pas halverwege 2026 zou mogen beginnen, gezien een verlofperiode. Maar hij gaat vervroegd aan de slag, en dat doet hij bij rivaal McLaren. Lees hier het hele artikel over de overstap van Will Courtenay.

© Red Bull Content Pool

Zhou Guanyu vindt nieuw onderkomen in Formule 1 bij Cadillac

Zhou Guanyu heeft al snel een bijzondere nieuwe rol weten te bemachtigen in de Formule 1, nadat hij enkele dagen geleden vertrok bij het team van Ferrari. De Chinees is nu reservecoureur geworden bij Cadillac F1 en zal zijn ervaring en kennis in gaan zetten om het team te ondersteunen. Zhou was afgelopen seizoen reservecoureur bij de Scuderia. Daarvoor kwam hij drie seizoenen uit voor Sauber. "Ik ben ontzettend blij dat ik mij als reservecoureur bij Cadillac kan aansluiten in aanloop naar hun debuut in de Formule 1", aldus Zhou. Lees hier het hele artikel over de nieuwe reservecoureur van Cadillac.

Related image

Pérez geeft inkijkje over geweigerde teamorder Verstappen: "Hij wordt een ander persoon"

Volgens Sergio Pérez was de geweigerde teamorder van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van São Paulo in 2022 een grote verrassing, niet alleen voor hemzelf maar ook voor het team. Toen Verstappen werd gevraagd om zijn teamgenoot voorbij te laten, was de Nederlander duidelijk. Hij gaf aan dat hij dit niet zou doen en dat hij daar zijn redenen voor had. "Er gebeurt iets met Max. Max is een geweldig persoon, maar zodra hij in de auto zit, verandert hij; hij wordt een ander persoon", begon de Mexicaan bij de Cracks-podcast. Lees hier het hele artikel over Sergio Pérez die een onthulling doet over een geweigerde teamorder bij Max Verstappen.

Related image

Mercedes maakt twee verschillende lanceerdata bekend voor W17-bolide

Mercedes heeft aangekondigd op welke datum de nieuwe F1 W17-bolide voor het seizoen van 2026 wordt laten zien. We kunnen echter beter data zeggen. De Zilverpijlen hebben namelijk twee verschillende dagen doorgegeven. De nieuwe auto van Mercedes wordt nu al als controversieel beschouwd. Er doen namelijk geruchten de ronde dat er in de power unit gesjoemeld is met de compressieverhouding, wat extra pk's oplevert. Lees hier het hele artikel over de lanceerdata van Mercedes.

Related image

'Haas sluit interesse in Tsunoda voor 2027 niet uit, Honda geeft groen licht voor transfer'

Yuki Tsunoda staat niet op de Formule 1-grid van 2026 en dus zal hij opzoek moeten naar een zitje voor 2027. Haas-teambaas Ayao Komatsu wil interesse in de Japanner niet uitsluiten, maar wil eerst door het aankomende seizoen zien te komen. Ondertussen geeft de Honda-president groen licht voor een transfer van Tsunoda. "Ik kan niks zeggen over zijn toekomst. Hij is uiteraard onze coureur niet", vertelde Komatsu, nadat hij door verschillende media was gevraagd of hij interesse heeft in de diensten van Tsunoda. Het uitsluiten deed hij niet. "Maar in 2027? Ik denk dat we ons eerst op 2026 moeten concentreren met onze coureurs, vanwege de gloednieuwe reglementen. Honda en Toyota zijn twee grote rivalen in de auto-industrie, maar Koji Watanabe, de Honda Racing Corporation-president die Tsunoda sinds 2016 steunt, vindt het niet erg als hij zijn handtekening bij Haas zet. Lees hier het hele artikel over een mogelijke toekomst van Yuki Tsunoda bij Haas.

Related image

Verstappen gaat dieper in op medische klachten: "Ruggengraat en nek voelden altijd geblokkeerd"

Max Verstappen onthulde vorig jaar dat hij worstelde met fysiek ongemak vanwege de groundeffect-auto's. Hij heeft onder andere pijn in zijn rug en zijn voeten gekregen. De Red Bull Racing-coureur is nu dieper op de medische klachten ingegaan. "Hoe stijf de auto's waren afgesteld", antwoordde Verstappen bij de Talking Bull-podcast op de vraag van een fan wat hij niet gaat missen aan het groundeffect-tijdperk. "Je moest ze natuurlijk heel laag tegen de grond afstellen, maar voor onze ruggen en dergelijke was dat nogal moeilijk. In de bochten ervaar je gemiddeld zo'n vijf en een halve G, maar op sommige circuits, omdat het hobbelig was en omdat de auto zo dicht mogelijk tegen de grond zat, dan klapte je zo hard op het asfalt. In Austin bijvoorbeeld maakten we krachten van 9G mee." Lees hier het hele artikel over de medische klachten van Max Verstappen.

© Red Bull Content Pool

Gerelateerd