Voormalig Red Bull-hoofdstrateeg Will Courtenay heeft bevestigd dat hij inmiddels is begonnen aan zijn nieuwe functie bij McLaren. Dat Courtenay zou overstappen was al bekend, maar vanwege de zogeheten gardening-leaveperiode werd hij pas halverwege 2026 bij het papaja-oranje team verwacht.

Courtenay vervulde bij Red Bull Racing de rol van Head of Race Strategy en deed dat al sinds 2005, het oprichtingsjaar van het team in de Formule 1. Toch zijn er de afgelopen jaren meerdere sleutelpersonen uit de beginperiode van het team vertrokken. In september 2024 werd de overstap van Courtenay al aangekondigd, al was de verwachting dat de Engelsman pas halverwege 2026 zou mogen beginnen, gezien de gardening-leaveperiode.

Courtenay heeft zin in nieuwe job

Diverse media melden nu dat Red Bull en McLaren een deal hebben gesloten, waardoor Courtenay alsnog vóór de start van het seizoen zijn McLaren-kleding kan aantrekken. Op LinkedIn bevestigt Courtenay dat hij inmiddels bij zijn nieuwe werkgever aan de slag is gegaan. “Ik ben blij te kunnen delen dat ik begin aan een nieuwe functie als Sporting Director bij McLaren Racing! Na 22 jaar bij Red Bull Racing, waarvan de laatste 15 jaar als Head of Race Strategy, ben ik enthousiast om te kunnen zeggen dat ik nu aan een nieuwe uitdaging begin: ik ga aan de slag bij het McLaren Racing Formula 1 Team als Sporting Director,” zo licht hij de overstap toe.

'Ongelooflijke tijd bij Red Bull gehad'

Daarnaast spreekt hij zijn dankbaarheid uit richting Red Bull:“Ik wil iedereen met wie ik bij Red Bull heb samengewerkt enorm bedanken. Ik heb daar ontzettend veel goede vrienden gemaakt en ik hoop velen van jullie nog steeds in de paddock te zien. Het waren twee decennia en een beetje een ongelooflijke tijd. Maar nu kijk ik ernaar uit om me te settelen in mijn nieuwe rol en team, en hopelijk nog veel meer nieuwe vrienden te maken, terwijl ik mijn uiterste best doe om McLaren te helpen het recente succes in de komende jaren voort te zetten.”

