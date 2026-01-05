Yuki Tsunoda staat niet op de Formule 1-grid van 2026 en dus zal hij opzoek moeten naar een zitje voor 2027. Haas-teambaas Ayao Komatsu wil interesse in de Japanner niet uitsluiten, maar wil eerst door het aankomende seizoen zien te komen. Ondertussen geeft de Honda-president groen licht voor een transfer van Tsunoda.

Tsunoda heeft vijf seizoenen in de koningsklasse gereden voor Red Bull. Dat deed hij eerst voor zusterteam AlphaTauri en later Racing Bulls. Hij scoorde regelmatig punten en verdiende een promotie richting het hoofdteam Red Bull Racing. Dit kwam na twee teleurstellende Grands Prix voor Liam Lawson aan het begin van 2025. Het ging Tsunoda echter niet veel beter af. Hij finishte nooit beter dan zesde en was vaak buiten de punten en als Q1-afvaller te zien. Dit jaar is hij reservecoureur van Red Bull, terwijl Isack Hadjar een kans krijgt als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Komatsu sluit Tsunoda-transfer niet uit en Honda geeft groen licht

"Ik kan niks zeggen over zijn toekomst. Hij is uiteraard onze coureur niet", vertelde Komatsu, nadat hij door verschillende media was gevraagd of hij interesse heeft in de diensten van Tsunoda. Het uitsluiten deed hij niet. "Maar in 2027? Ik denk dat we ons eerst op 2026 moeten concentreren met onze coureurs, vanwege de gloednieuwe reglementen. Volgens mij weten de meeste coureurs dat, aangezien ze willen zien wat de pikorde van 2026 gaat zijn, voordat ze een beter team uit willen kiezen voor 2027. Daarom gaat de rijdersmarkt zo open zijn voor 2027. We moeten onszelf in een betere positie brengen, onze beste positie. Het belangrijke is om een competitief 2026-seizoen mee te maken. Daar ligt onze focus."

Honda en Toyota zijn twee grote rivalen in de auto-industrie, maar Koji Watanabe, de Honda Racing Corporation-president die Tsunoda sinds 2016 steunt, vindt het niet erg als hij zijn handtekening bij Haas zet. "Geen probleem. Het is niet alsof zij Team Toyota zijn." Haas heeft echter wel een technische samenwerking met Toyota en Toyota Gazoo Racing is vanaf aankomend seizoen de titelsponsor van Haas.

