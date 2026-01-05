Max Verstappen onthulde vorig jaar dat hij worstelde met fysiek ongemak vanwege de groundeffect-auto's. Hij heeft onder andere pijn in zijn rug en zijn voeten gekregen. De Red Bull Racing-coureur is nu dieper op de medische klachten ingegaan.

De groundeffect-auto's uit de Formule 1 werden gebruikt van 2022 tot en met afgelopen seizoen. De rijhoogte was zo laag mogelijk, omdat de downforce vanuit de vloer en de Venturi-tunnels moest komen. Dit zorgde er echter voor dat de bolides gingen stuiteren, het welbekende porpoising. De FIA heeft ondertussen laten weten dat zij, maar ook de F1-teams zelf, dit niet zagen aankomen. Pierre Gasly en Ollie Bearman kwamen tijdens de winterstop ook naar voren met medische klachten. De laatstgenoemde zei dat hij "'s nachts niet eens meer kon slapen".

Ruggengraat en nek geblokkeerd door 9G aan krachten

"Hoe stijf de auto's waren afgesteld", antwoordde Verstappen bij de Talking Bull-podcast op de vraag van een fan wat hij niet gaat missen aan het groundeffect-tijdperk. "Je moest ze natuurlijk heel laag tegen de grond afstellen, maar voor onze ruggen en dergelijke was dat nogal moeilijk. In de bochten ervaar je gemiddeld zo'n vijf en een halve G, maar op sommige circuits, omdat het hobbelig was en omdat de auto zo dicht mogelijk tegen de grond zat, dan klapte je zo hard op het asfalt. In Austin bijvoorbeeld maakten we krachten van 9G mee. Dat is dus niet fijn voor je ruggengraat en je nek. Alles voelde altijd geblokkeerd. Je traint er wel voor, en ik weet dat het deel uit maakt van het racen, maar ik vond dat wel een beetje te extreem."

