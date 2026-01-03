Na Verstappen onthullen meer F1-coureurs medische klachten: "Ik kan niet eens slapen"

Max Verstappen heeft eerder geklaagd over fysiek ongemak door de F1-bolides waarbij het groundeffect een grote rol speelde tussen 2022 en afgelopen seizoen. Pierre Gasly en Ollie Bearman komen nu ook naar voren met klachten. De laatstgenoemde, de Haas-coureur, laat weten dat hij niet eens meer goed kan slapen.

De auto's met groundeffect haalden veel downforce uit de vloer, maar om dat te doen, moest de rijhoogte zo laag mogelijk zijn. Dit resulteerde in stuiterende auto's. Verstappen kwam naar voren met medische klachten. Vooral zijn rug en voeten doen zeer. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, heeft uitgelegd dat niet alleen de autosportbond maar ook de teams zelf deze problemen niet aan zagen komen.

Gasly waarschuwt dat dit niet lang vol te houden is

"Hetgeen waar we als coureurs totaal niet blij mee zijn geweest, is de hoeveelheid stuiteren", vertelde Gasly tegenover PlanetF1. "Uiteraard moeten de auto's met groundeffect zo laag mogelijk worden afgesteld, maar fysiek gezien voor onze ruggen, denk ik dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat het zwaar is geweest. Het is niet vol te houden voor een volledige carrière, dus het is volgens mij goed dat we hiervan wegstappen."

Bearman heeft moeite met slapen

Bearman sluit zich bij de Alpine-coureur aan. "Het stuiteren, het rijgedrag, hoe oncomfortabel deze auto's zijn, het is vreselijk. Op circuits als Las Vegas, Mexico en zelfs Qatar een beetje moeten deze auto's zo stijf mogelijk afgesteld worden om er prestaties uit te halen, en daarom kun je 's nachts niet eens meer slapen, omdat je rug zo veel pijn doet. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in een raceauto, omdat ik nog nooit dit stuiteren of problemen met focussen heb gemaakt. Het is een vreselijk gevoel, wanneer je in de auto zit. Als het zo doorgaat, denk ik niet dat er veel jongens zijn die uiteindelijk tot in de veertig blijven racen, zoals Lewis [Hamilton] en Fernando [Alonso]. Ik worstel er echt mee om comfortabel te zijn, zeker wanneer ik probeer te slapen", aldus de jonge Brit.

