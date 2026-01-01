De Formule 1 reed de afgelopen vier jaar met auto's waarbij het groundeffect een grote rol speelde. Veel downforce kwam van de vloer en de Venturi-tunnels en dus werden de auto's zo laag mogelijk afgesteld. Aan het begin van deze reglementen in 2022 hadden veel teams last van porpoising, het bekende stuiteren. De FIA geeft toe dat ze hier eerder hadden moeten ingrijpen.

Het stuiteren heeft bij de meeste F1-coureurs gezorgd voor fysiek ongemak en medische klachten. Max Verstappen ging hier in de slotfase van het afgelopen seizoen op in. "Het is totaal niet comfortabel geweest al die jaren. Mijn hele rug valt soms bijna uit elkaar en mijn voeten doen altijd pijn. Fysiek is het niet het fijnste geweest. Als je scans laat maken, dan zien die er gewoon niet goed uit. Kijk, als je het vergelijkt met motorcross, dan mogen wij niet klagen. Maar als je weet hoe het was, of hoe het kan zijn, dan kies ik liever voor wat we in 2015 en 2016 hadden." Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, zag dit niet aankomen.

FIA had het beter willen doen

"Het feit dat de optimale [rijhoogte] van de auto's zo veel lager lag, is iets wat we met de 2022-reglementen niet voorzagen", vertelde de Griek tegenover Autosport. "Het is iets dat wij hebben gemist, maar niet alleen wijzelf maar ook de teams. In alle discussies die zijn gevoerd, kwam dit probleem bij niemand naar boven. Het werd pas duidelijk heel, heel dicht bij de start van het seizoen, toen het te laat was om de reglementen aan te passen. Het porpoising wat we eerst zagen, is niet compleet verdwenen, maar wel duidelijk heel erg verbeterd. Maar ook dit zag niemand aankomen. Ik wou dat we het op dat gebied beter hadden gedaan."

Veel minder kans op porpoising in 2026

De FIA denkt niet dat de problemen met de rijhoogte opgelost konden worden door de teams minder vrijheid te geven met de ophanging. "We geloven niet dat veranderingen aan de ophanging een direct effect zouden hebben gehad", legde Tombazis uit. "Het zou hen misschien wat andere opties hebben gegeven, maar we denken niet dat het eenvoudiger maken van de reglementen rondom de ophanging een direct effect zou hebben gehad."

Tombazis verwacht in 2026 met de nieuwe reglementen geen porpoising te zien. "We geloven dat het zeer onwaarschijnlijk is dat we dezelfde karakteristieken gaan zien, omdat de vloer veel platter is. De hoeveelheid downforce die erbij komt, hoe lager je de auto afstelt, maakt met deze auto minder uit vergeleken met vorig jaar."

