Mercedes heeft aangekondigd op welke datum de nieuwe F1 W17-bolide voor het seizoen van 2026 wordt laten zien. We kunnen echter beter data zeggen. De Zilverpijlen hebben namelijk twee verschillende dagen doorgegeven.

De technische reglementen zijn volledig op de schop gegaan voor aankomend seizoen. Naast dat de DRS de prullenbak in gaat, er actieve aerodynamica komt en de auto's iets korter, smaller en lichter worden, komen er ook nieuwe power units. Het blijft een V6-turbohybride van 1,6 liter, maar de MGU-H verdwijnt, terwijl tegelijkertijd elektrisch vermogen een veel grotere rol gaat spelen. Geruchten doen de ronde dat de motorafdeling van Mercedes een 'foefje' heeft ontwikkeld in de verbrandingsmotor, waarmee er gesjoemeld wordt met de compressieverhouding. Dat zou extra pk's moeten opleveren. Naar verluidt bestaat de kans dat Audi, Ferrari en Honda in protest gaan. Red Bull en Ford zouden samen bezig zijn met hetzelfde trucje.

Twee verschillende data

De eerste foto's van de nieuwe Mercedes zullen op 22 januari worden onthuld. Dat is op de donderdag voor de eerste privétestweek van 26 tot en met 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Op maandag 2 februari zal er een daadwerkelijk launchevenement worden gehouden door de Duitse renstal waar we meer van de wagen zullen zien.

