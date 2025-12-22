Dit is waarom het motorfoefje van Mercedes en Red Bull Powertrains 'gewoon' legaal is

De geruchtenmolen is hard aan het draaien tijdens de winterstop. Mercedes en Red Bull Powertrains zouden namelijk iets hebben gevonden in de power units om meer paardenkrachten te genereren. De andere motorleveranciers en teams uit de Formule 1 zouden protesten in willen dienen bij de FIA. GPFans legt echter uit waarom dit 'foefje' volkomen legaal is.

De slimme breinen van Mercedes, die niet alleen aan zichzelf, maar ook aan Alpine, McLaren en Williams motoren leveren, en Red Bull Powertrains zouden een manier hebben gevonden om met een andere compressieverhouding te rijden. Hoeveel extra vermogen dat oplevert, is niet bekend, maar naar verwachting gaat het om 15pk. In de reglementen van 2026 staat dat de compressieverhouding niet hoger mag zijn dan 16:1, maar bij Mercedes en Red Bull Powertrains wordt er naar verluidt gerund met een compressieverhouding van 18:1.

Wat zijn de compressieverhouding, boring en slag?

De volume van een cilinder is opgedeeld in twee stukken: het gedeelte waarin de zuiger zich verplaatst (Vv) en het gedeelte wat je in de cilinder overhoudt, waar de zuiger niet komt (Vo). De compressieverhouding bereken je door de totale volume van een cilinder te nemen (Vv + Vo) en te delen door wat je overhoudt (Vo). Hoe hoger de compressieverhouding, hoe efficiënter de motor. Vanaf het begin van het hybridetijdperk in 2014 tot en met dit jaar mocht de compressieverhouding in de Formule 1 18:1 zijn, maar vanaf volgend jaar zou het dus 16:1 moeten zijn.

Een F1-power unit heeft zes cilinders en een totale cilinderinhoud van 1,6 liter, zoals aangegeven in artikel C5.1 van het technisch reglement, dus dat is per cilinder een volume van 266 ⅔ kubieke millimeter. Volgens artikel C5.4.1 moet de boring, de diameter van een cilinder, 80 millimeter zijn.

De slag geeft de afstand van het bovenste dode punt tot het onderste dode punt van de zuiger aan. Dit bereken je door de cilinderinhoud te delen door π/4 maal het kwadraat van de boring. Bij een F1-power unit kom je dan uit op een slag van iets meer dan 53 millimeter.

Compressieverhouding van 16:1 alleen bij omgevingstemperatuur

Volgens artikel C5.4.3 van het 2026-reglement mag geen enkele cilinder van de motor een compressieverhouding hebben van 16:1. Er staat bij dat dit gecontroleerd zal worden bij omgevingstemperatuur, dus wanneer de motor uit is. Aan de hand van de eerdere berekeningen kunnen we concluderen dat het gedeelte waar de zuiger in de cilinder niet komt (Vo), 3,537 millimeter moet zijn.

Mercedes en Red Bull Powertrains zouden echter 'Vo' met ongeveer een halve millimeter weten te verkleinen door materiaal te gebruiken dat onder hitte uitzet en dichter richting de zuiger toetrekt. Het verschil in volume tussen de eerder uitgelegde 'Vv' en 'Vo' wordt groter en dus wordt de compressieverhouding groter tot 18:1, en dat betekent meer efficiëntie en meer vermogen.

Tot en met afgelopen seizoen stond er in artikel 5.4.6 van het technisch reglement dat de compressieverhouding niet hoger mocht zijn dan 18:1. Er stond niet bij, wanneer dit gecontroleerd zou worden. In de regels van 2026, waarbij de compressieverhouding 16:1 moet zijn, staat dat dus wel. Mercedes en Red Bull hebben dit dus zo opgevat dat de compressieverhouding alleen 16:1 moet zijn bij omgevingstemperatuur en niet wanneer de motor heet is - slim, maar niet illegaal.

