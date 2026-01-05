Zhou Guanyu heeft al snel een bijzondere nieuwe rol weten te bemachtigen in de Formule 1, nadat hij enkele dagen geleden vertrok bij het team van Ferrari. De Chinees is nu reservecoureur geworden bij Cadillac F1 en zal zijn ervaring en kennis in gaan zetten om het team te ondersteunen. Zhou was afgelopen seizoen reservecoureur bij de Scuderia.

Zhou Guanyu is blij met zijn nieuwe rol "Ik ben ontzettend blij dat ik mij als reservecoureur bij het Cadillac Formule 1 Team kan aansluiten in aanloop naar hun debuut in de Formule 1." De Chinees, die in zijn drie jaar in de koningsklasse 16 punten wist te verzamelen, ziet zijn nieuwe rol als een kans om zijn ervaring te benutten en zo goed mogelijk het team te ondersteunen. "Dit is een van de grootste en meest opwindende nieuwe projecten die de sport ooit heeft gezien. Ik heb in verschillende rollen al vele jaren samengewerkt met zowel Graeme [Lowdon, teambaas] als Valtteri, dus toetreden tot het team voelt als thuiskomen bij familie."

Cadillac F1 compleet

Cadillac F1 heeft zijn line-up voor het seizoen van 2026 bijna compleet. Valtteri Bottas en Sergio Pérez zijn de vaste coureurs en Colton Herta is de officiële testcoureur. Herta, die overkomt uit de IndyCar, heeft op dit moment nog niet genoeg superlicentiepunten verzameld om in de koningsklasse te mogen racen. Hij gaat daarom deelnemen in de Formule 2 en komt in actie tijdens testdagen in het F1-materiaal van Cadillac, zodat hij genoeg punten kan verzamelen. Mocht Bottas of Pérez tijdens één van de raceweekenden niet deel kunnen nemen, heeft men in Zhou nu een man in huis die mee kan doen.