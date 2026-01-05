Volgens Sergio Pérez was de geweigerde teamorder van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van São Paulo in 2022 een grote verrassing, niet alleen voor hemzelf maar ook voor het team.

Tijdens de race in Brazilië dat seizoen had Verstappen zijn teamgenoot kunnen helpen in de strijd om P2 in het kampioenschap. Charles Leclerc wist die positie uiteindelijk veilig te stellen, maar ‘Checo’ kon elk punt goed gebruiken. Toch was er eerder dat jaar in Monaco een incident dat mogelijk als oorzaak wordt gezien. Pérez veroorzaakte daar een rode vlag in Q3, precies op het moment dat Verstappen aan een snelle ronde begon. Hoewel nooit is bevestigd dat dit bewust gebeurde, leefde die gedachte wel binnen het team.

'Max is een geweldig persoon, maar dat verandert in de auto'

Toen Verstappen in São Paulo werd gevraagd om zijn teamgenoot voorbij te laten, was de Nederlander duidelijk. Hij gaf aan dat hij dit niet zou doen en dat hij daar zijn redenen voor had. Pérez onthult in de CRACKS-podcast dat Red Bull verrast was door de actie van Verstappen: “Er gebeurt iets met Max. Max is een geweldig persoon, maar zodra hij in de auto zit, verandert hij; hij wordt een ander persoon.”

'Red Bull was verrast door de actie'

Pérez gaat vervolgens verder over de specifieke teamorder: “En ik denk dat hij (in Brazilië) iets in zich meedroeg dat hij er nooit uit had gelaten. Want we hebben erover gesproken en dachten dat het al achter hem lag; het hele team dacht dat. Daarom waren we allemaal verrast toen hij het er op dat moment alsnog uit liet komen.”

