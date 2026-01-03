FIA gaat in op onvermijdelijke McLaren-DSQ's, Meer F1-coureurs met medische klachten | GPFans Recap

We komen steeds dichter bij de lanceringen, tests en de races van 2026. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Als we Anthony Hamilton moeten geloven, dan komt er binnenkort weer een raceklasse met V10-krachtbronnen. De vader van Lewis gaat namelijk zijn eigen kampioenschap oprichten. Wie ook aan motoren heeft gewerkt, maar dan niet V10's, maar de V6-hybrides in de Formule 1, is Ford. En de Amerikaanse autogigant blijkt veel meer te hebben gedaan voor Red Bull dan eerst was gepland. Voormalig F1-technisch directeur Pat Symonds is niet tevreden met de nieuwe motorreglementen. Ondertussen blikte Max Verstappen terug op zijn Nürburgring-avontuur, komen meer F1-coureurs naar voren met medische klachten en gaat de FIA in op de diskwalificaties van het afgelopen seizoen en waarom ze eigenlijk onvermijdelijk zijn.

Vader van Lewis Hamilton kondigt eigen kampioenschap aan met V10-motoren

Anthony Hamilton had vroeger meerdere banen om de kartcarrière van zijn zoon te financieren. Maar zijn betrokkenheid in de autosport stopt niet bij Lewis. Anthony was de manager van voormalig Force India-coureur Paul di Resta, toen de Schot de overstap maakte van de DTM naar de Formule 1. Sinds 2023 is hij een adviseur van de FIA, waar hij bijdraagt aan de Young Driver Development Pathway, de ontwikkeling van jonge coureurs dus. Maar Anthony Hamilton gaat nog een stap verder in de autosport door nu zijn eigen raceklasse te organiseren: de HybridV10. Lees hier het hele artikel over het nieuwe HybridV10-kampioenschap.

FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"

De FIA heeft uitleg gegeven waarom diskwalificaties, zoals die van McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri in Las Vegas, onvermijdelijk zijn. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling, laat verder weten waarom niet meer auto's gediskwalificeerd worden na beweringen van Max Verstappen dat niet alleen McLaren over de limiet zou zijn gegaan. "Neem alsjeblieft niet deze uitspraak aan zonder de context eromheen, maar al deze problemen zouden verdwijnen, als we meer naar een standaardauto gaan", antwoordde Tombazis op de vraag van Autosport of het voor de FIA makkelijker zou zijn om alle auto's te checken, als de Formule 1 meer een 'spec-series' was. "Je kunt makkelijk een Formule 2-auto nemen en die wat meer performance geven, en dan heb je meteen geen porpoising meer of mazen in de wet of problemen met de plank. Je kunt al die dingen oplossen met meer voorschriften. Maar het is duidelijk dat we willen dat de Formule 1 ook een strijd op technisch gebied is." Lees hier het hele artikel over de FIA die ingaat op de McLaren-diskwalificaties na beweringen van Max Verstappen.

Na Verstappen onthullen meer F1-coureurs medische klachten: "Ik kan niet eens slapen"

Max Verstappen heeft eerder geklaagd over fysiek ongemak door de F1-bolides waarbij het groundeffect een grote rol speelde tussen 2022 en afgelopen seizoen. Pierre Gasly en Ollie Bearman komen nu ook naar voren met klachten. De laatstgenoemde, de Haas-coureur, laat weten dat hij niet eens meer goed kan slapen. "Hetgeen waar we als coureurs totaal niet blij mee zijn geweest, is de hoeveelheid stuiteren", vertelde Gasly tegenover PlanetF1. "Uiteraard moeten de auto's met groundeffect zo laag mogelijk worden afgesteld, maar fysiek gezien voor onze ruggen, denk ik dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat het zwaar is geweest. Het is niet vol te houden voor een volledige carrière." Lees hier het hele artikel over de medische klachten van Formule 1-coureurs.

Ford veel meer betrokken bij ontwikkeling Red Bull dan gepland: "Naar hoger niveau getild"

Ford heeft veel meer te maken gehad met de ontwikkeling van de power unit van Red Bull Powertrains dan eerst werd gedacht en gepland was. Dat heeft Mark Rushbrook onthuld. De directeur van Ford Racing legt uit waarom de Amerikaanse autogigant niet alleen bezig is geweest met de elektrische motor, maar ook met de verbrandingsmotor. "De originele lijst was gefocust op het elektrische gedeelte: de accucel, de [elektrische] motor, de wisselrichter, de software en de kalibratiekaart", begon Rushbrook tegenover Autosport. "Dat was het voornaamste op de lijst en dat hebben we absoluut weten aan te leveren. Wat we echter niet hadden verwacht, en wat voor ons ook eerst niet een prioriteit was, was de verbrandingsmotor. Lees hier het hele artikel over de ontwikkeling van de power unit van Ford en Red Bull.

Verstappen blikt terug op Nürburgring-deelname: "Daar was ik wel vertieft over"

Max Verstappen racete vorig jaar niet alleen op de Nürburgring Nordschleife, maar hij won ook. De Red Bull F1-coureur legt uit wat zijn motivatie was om buiten de koningsklasse te racen en wat het voor hem zo leuk maakt, en hoe de plannen met Chris Lulham plotseling veranderden. "Je gaat terug naar de roots", antwoordde Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd op de vraag wat er zo leuk is aan racen buiten de Formule 1. "De Formule 1 is soms heel politiek - en natuurlijk is daar ook politiek met Balance of Performance en dergelijke - maar het is wat relaxter en leuker voor de familie. Maar ik vind het ook leuk om in andere auto's te racen, multi-class te doen, een auto te delen met een teamgenoot." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en zijn Nürburgring Nordschleife-avontuur.

Symonds bestempelt 2026-auto's als 'kamelen' door té democratisch aanpak FIA: "Helaas"

Pat Symonds was jarenlang het technisch hoofd bij Benetton, Renault en Williams, voordat hij van 2017 tot en met 2024 aan de slag ging bij de Formule 1 zelf. Daar overzag hij de groundeffect-reglementen van 2022 en werkte ook aan het vormen van de 2026-auto's. Maar volgens Symonds verloor F1 hier de grip op aan de FIA, en daar baalt hij van, want nu zijn de nieuwe bolides 'kamelen' geworden. "Het was een beetje frustrerend dat Formula One Management minder en minder betrokken werd bij de reglementen", begon Symonds, die sinds mei 2024 uitvoerend adviseur van engineering is bij Cadillac, tegenover Autocar. "Het was voornamelijk hoe de FIA deed en dingen zoals de power unit van '26, wat niet was zoals ik wilde. Toen we de 2022-auto deden, luisterden we naar wat de teams zeiden, maar wij regeerden met een ijzeren vuist." Lees hier het hele artikel over Pat Symonds die vindt dat de 2026-motorreglementen mislukt zijn.

