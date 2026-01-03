Ford heeft veel meer te maken gehad met de ontwikkeling van de power unit van Red Bull Powertrains dan eerst werd gedacht en gepland was. Dat heeft Mark Rushbrook onthuld. De directeur van Ford Racing legt uit waarom de Amerikaanse autogigant niet alleen bezig is geweest met de elektrische motor, maar ook met de verbrandingsmotor.

Red Bull Racing heeft samen met Honda veel successen geboekt. Tussen 2019 en 2025 wonnen ze met Max Verstappen zes wereldkampioenschappen - twee bij de constructeurs en vier bij de coureurs - en ze pakten 71 Grand Prix-zeges. De Japanners verhuizen echter naar Aston Martin. Red Bull besloot een eigen motor te bouwen om vervolgens de handen ineen te slaan met Ford. De Oostenrijkse formatie zou eerst alleen verantwoordelijk zijn voor de verbrandingsmotor en Ford zou de elektromotor doen. Gaandeweg heeft Ford uiteindelijk alsnog heel veel ontwikkelingen verricht op het gebied van de verbrandingsmotor.

Ford paste F1-plan aan na verandering van plannen met personenauto's

"De originele lijst was gefocust op het elektrische gedeelte: de accucel, de [elektrische] motor, de wisselrichter, de software en de kalibratiekaart", begon Rushbrook tegenover Autosport. "Dat was het voornaamste op de lijst en dat hebben we absoluut weten aan te leveren. Wat we echter niet hadden verwacht, en wat voor ons ook eerst niet een prioriteit was, was de verbrandingsmotor. Dat is gedurende het programma veranderd, zeker omdat ook onze plannen met personenauto's veranderden."

Het was voor de Ford Motor Company als autofabrikant een strategische keuze om zich meer met de verbrandingsmotor, of ICE, van Red Bull Powertrains te bemoeien. "We zullen nog steeds ICE, hybride en volledige elektrisch hebben tussen onze personenauto's. Het werd daarom steeds belangrijker voor ons om tevens deel uit te maken van de ontwikkeling van de verbrandingsmotor."

Van het ontwerp tot het 3D-printen van onderdelen

Rushbrook denkt dat het niet alleen voordelig is geweest voor het hele motorproject van Red Bull en Ford, maar dat de Formule 1 nu voor Ford nog relevanter is geworden. "Aan de elektrificatiekant, zoals de accucel, hebben we op scheikundig niveau kunnen bijdragen, maar we hebben er zelf ook van geleerd. Uit ervaring kan ik denk ik zeggen dat we op het gebied van de software en kalibratie het meest hebben bijgedragen. Wat betreft de verbrandingsmotor, je hebt het ontwerp ervan, het daadwerkelijk produceren van componenten, de fysieke onderdelen, additive manufacturing enzovoorts." Additive manufacturing is het 3D-printen vanuit CAD-modellen. "Dat heeft ons naar een veel hoger niveau getild dan waar we waren vergeleken met eerdere programma's."

