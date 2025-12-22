Max Verstappen denkt dat er meer diskwalificaties waren geweest dan alleen bij de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, als alle auto's gecheckt werden. Alle teams zoeken de limiet op en de papajakleurige bolides werden na de F1 Grand Prix van Las Vegas betrapt op een te lage rijhoogte. Volgens Verstappen gebeurt het echter vaker dat de limiet wordt overschreden.

Alle auto's worden na een Grand Prix geïnspecteerd bij de scrutineering van de FIA onder leiding van Jo Bauer. Deze controles zijn grotendeels willekeurig, aangezien het ontzettend veel tijd in beslag neemt om bij iedereen alles te checken. De F1-teams en de organisatie moeten het circuit zo snel mogelijk verlaten ter voorbereiding op het volgende evenement en het is al helemaal krap geworden door het recordaantal Grand Prix-weekenden. Het controleren van de legaliteit van de vloer en daarmee de rijhoogte is echter niet helemaal willekeurig. Deze worden vaak alleen bij de auto's gecheckt waarvan de FIA verdenkt dat ze te veel versleten zijn. Marshals kunnen het verslijten van het titaniumblok onder de auto ruiken en mogelijk rapporteren, of de FIA ziet op onboardbeelden dat een auto meer stuitert in vergelijking met de concurrentie.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen verwacht meer diskwalificaties bij meer checks

"Je probeert natuurlijk altijd de limiet te vinden, dat doen we allemaal", begon Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd. "Soms zit je er net boven, soms zit je er net onder, soms kom je er ook mee weg. Je wordt niet altijd gecheckt. Normaal gesproken worden de mindere teams sowieso minder gecheckt. Ik denk dat als je daar elke race gaat checken, dan zit de helft er sowieso onder."

© Red Bull Content Pool

DSQ van McLaren was een vroeg kerstcadeautje

De Limburger was uiteraard blij, toen hij na Las Vegas hoorde dat de McLarens gediskwalificeerd waren. "Een vroeg kerstcadeautje was dat voor mij. Dat maakte het ook nog spannender. Dan hadden we het er in Abu Dhabi niet over gehad dat het allemaal zo spannend was. Voor de Formule 1 was het op dat moment wel positief. En voor mij. Maar ik wist ook dat er nog heel veel dingen goed moesten gaan", zo blikte Verstappen terug op zijn titelkansen in de slotfase van 2025.

Gerelateerd