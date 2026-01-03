Pat Symonds was jarenlang het technisch hoofd bij Benetton, Renault en Williams, voordat hij van 2017 tot en met 2024 aan de slag ging bij de Formule 1 zelf. Daar overzag hij de groundeffect-reglementen van 2022 en werkte ook aan het vormen van de 2026-auto's. Maar volgens Symonds verloor F1 hier de grip op aan de FIA, en daar baalt hij van, want nu zijn de nieuwe bolides 'kamelen' geworden.

Vergeleken met de auto's van vorig jaar worden die van 2026 iets kleiner en smaller, en gaat er dertig kilo van het minimumgewicht af. De DRS is verleden tijd en in plaats daarvan gaan we actieve aerodynamica zien. Het chassis en de aerodynamica zijn niet het enige wat op de schop gaat, want ook de power units worden compleet anders. De ingewikkelde MGU-H, die de turbogassen gebruikte om energie op te wekken, gaat de prullenbak in, maar het elektrisch vermogen gaat wel omhoog van 120 naar 350 kilowatt. De verhouding van de pk's van de verbrandingsmotor en van de accu wordt ongeveer 50-50.

Artikel gaat verder onder video

Symonds baalt dat F1 zelf op de achtergrond bleef

"Het was een beetje frustrerend dat Formula One Management minder en minder betrokken werd bij de reglementen", begon Symonds, die sinds mei 2024 uitvoerend adviseur van engineering is bij Cadillac, tegenover Autocar. "Het was voornamelijk hoe de FIA deed en dingen zoals de power unit van '26, wat niet was zoals ik wilde. Toen we de 2022-auto deden, luisterden we naar wat de teams zeiden, maar wij regeerden met een ijzeren vuist. We zeiden: 'Oké, we horen jullie, maar we gaan dít doen'. We hebben slechts een deel van hun input gebruikt. We weten namelijk dat elk van de teams een eigen motief had. Dit kon ik weten, omdat ik jarenlang zelf deelnemer was. We waren daarom nogal volhardend in wat wij wilden."

Omdat de FIA meer ging bepalen over de 2026-motoren en F1 een beetje op de achtergrond leek te blijven, zijn de nieuwe power units "waarschijnlijk niet zoals ik ze had gewild", aldus Symonds. De autosportbond weigerde onder andere een voorstel om de voorwielophanging van de auto's elektrische energie te laten opwekken om het verwijderen van de MGU-H te compenseren.

Related image

2026-auto's zijn kamelen geworden door democratische aanpak

"Met de power unit van '26 wilde de FIA ​​de fabrikanten meer betrekken", vervolgde de Brit. "Helaas is het net zoiets als een commissie die een racepaard ontwerpt: je krijgt uiteindelijk een kameel. Ik denk dat dat een beetje is gebeurd, want één van de eisen voor de motor van 2026 was om de MGU-H te verwijderen. Die verbeterde de efficiëntie van de motoren enorm, maar was wel erg complex. Er werd besloten om die te verwijderen om nieuwe fabrikanten aan te moedigen om in de sport te stappen, en dat is in zekere zin gelukt. Ford is erbij gekomen, Audi is erbij gekomen, Cadillac is erbij gekomen. Porsche was er bijna bij, maar haakte op het laatste moment af. Maar één team was heel erg tegen het opwekken van energie via de voorwielophanging."

Het was een goede manier geweest om de verloren elektriciteit terug te brengen. "Dus door zo'n democratische aanpak zijn we uitgekomen op een kameel." Symonds had liever gezien dat de Formule 1 zelf, net als voor 2022, de knopen doorhakte met de nieuwe reglementen in plaats van dat er overal compromissen gesloten moesten worden om alle teams tevreden te houden.

Gerelateerd