De FIA heeft uitleg gegeven waarom diskwalificaties, zoals die van McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri in Las Vegas, onvermijdelijk zijn. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling, laat verder weten waarom niet meer auto's gediskwalificeerd worden na beweringen van Max Verstappen dat niet alleen McLaren over de limiet zou zijn gegaan.

Iedere F1-bolide heeft een plank en titanium skid blocks die op de vloer zijn gemonteerd. Tonen deze na een Grand Prix te veel slijtage, dan duidt dat op een te lage rijhoogte. Het resultaat is een diskwalificatie. Maar niet iedereen wordt hier op gecontroleerd na een race. De scrutineering van de FIA kiest alleen de auto's uit die het meest verdacht worden. Vanwege verschillende ontwerpen van de teams en de tijdsdruk - het F1-circus moet vaak op zondagavond al vertrekken - heeft de autosportbond geen tijd om iedereen te controleren. Volgens Tombazis valt daar echter niets aan te doen. De FIA wil ook niet standaardonderdelen introduceren om het zichzelf makkelijker te maken.

Formule 1 moet ook een technische strijd blijven

"Neem alsjeblieft niet deze uitspraak aan zonder de context eromheen, maar al deze problemen zouden verdwijnen, als we meer naar een standaardauto gaan", antwoordde de Griek op de vraag van Autosport of het voor de FIA makkelijker zou zijn om alle auto's te checken, als de Formule 1 meer een 'spec-series' was. "Je kunt makkelijk een Formule 2-auto nemen en die wat meer performance geven, en dan heb je meteen geen porpoising meer of mazen in de wet of problemen met de plank. Je kunt al die dingen oplossen met meer voorschriften. Maar het is duidelijk dat we willen dat de Formule 1 ook een strijd op technisch gebied is. We willen niet dat iedereen dezelfde auto gebruikt, maar met andere stickers erop. Daarom moeten we ontwerpers enige speelruimte geven."

Verschillende teams met verschillende manieren

"Zeker met de plank was er nog een extra factor", vervolgde Tombazis. "Verschillende teams hadden steeds weer verschillende manieren om de betrouwbaarheidsproblemen om het klappen van de auto's op het asfalt aan te pakken. Als je zei: 'Dit is jouw ontwerp en het is ijzersterk', dan zouden sommige teams zeggen: 'maar dat kun je niet doen, omdat als je motor een klap krijgt, dan gaat het kapot'. Je hebt te maken met ERS-systemen et cetera, dus je moet met allerlei andere zaken rekening houden voordat je een standaardsysteem introduceert."

