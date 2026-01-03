close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Anthony and Lewis Hamilton in Ferrari colours

Vader van Lewis Hamilton kondigt eigen kampioenschap aan met V10-motoren

Vader van Lewis Hamilton kondigt eigen kampioenschap aan met V10-motoren

Vincent Bruins
Anthony and Lewis Hamilton in Ferrari colours

Anthony Hamilton heeft aangekondigd dat hij een eigen autosportkampioenschap gaat oprichten. De plannen van de vader van zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton klinken op het eerste gezicht veelbelovend.

Hamilton had vroeger meerdere banen om de kartcarrière van zijn zoon te financieren. Maar zijn betrokkenheid in de autosport stopt niet bij Lewis. Anthony was de manager van voormalig Force India-coureur Paul di Resta, toen de Schot de overstap maakte van de DTM naar de koningsklasse. Sinds 2023 is hij een adviseur van de FIA, waar hij bijdraagt aan de Young Driver Development Pathway, de ontwikkeling van jonge coureurs dus. Maar Anthony Hamilton gaat nog een stap verder in de autosport door nu zijn eigen raceklasse te organiseren.

Terugkeer van V10-motoren?

Hamilton gaat een kampioenschap beginnen dat momenteel de naam 'HybridV10' draagt. Het is een project waarbij het iconische geluid van de V10 eenzitters gevierd moeten worden. "Het zit in de naam. Echt racen, echte talenten, echte skills en het perfecte geluid", zo heeft Hamilton laten weten. HybridV10 heeft verschillende trademarks laten registeren, zoals 'Hybrid World Series', wat dus hint op een globaal kampioenschap.

Later in 2026 zal er meer bekend worden gemaakt over de plannen van Hamilton en HybridV10. Denk daarbij aan auto's, motoren, steun van de FIA, races, kampioenschapsstructuur, et cetera. "HybridV10 is gebaseerd op een eenvoudig principe: een terugkeer naar authentiek racen met echt geluid, echte competitie, open mogelijkheden en een gedisciplineerd kostenplafond, gerealiseerd via heldere, transparante structuren, zonder onnodige complexiteit", klinkt het verder.

Gerelateerd

Formule 1 V10-motoren Anthony Hamilton

Net binnen

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Nog vier teams moeten datum bekendmaken
Launch

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Nog vier teams moeten datum bekendmaken

  • 40 minuten geleden
  • 6
 Vader van Lewis Hamilton kondigt eigen kampioenschap aan met V10-motoren
HybridV10

Vader van Lewis Hamilton kondigt eigen kampioenschap aan met V10-motoren

  • 1 uur geleden
  • 2
 Dit zijn alle 58 Nederlanders die aan de Dakar Rally van 2026 meedoen
Dakar

Dit zijn alle 58 Nederlanders die aan de Dakar Rally van 2026 meedoen

  • 2 uur geleden
Newey gaat in op relatieproblemen na Red Bull-vertrek, Red Bull veranderde door Alonso | GPFans Recap
GPFans Recap

Newey gaat in op relatieproblemen na Red Bull-vertrek, Red Bull veranderde door Alonso | GPFans Recap

  • Gisteren 21:39
Stroll sluit zich aan bij Verstappen na kritiek:
2026-reglementen

Stroll sluit zich aan bij Verstappen na kritiek: "Dit is niet wat wij coureurs willen"

  • Gisteren 20:35
  • 2
 F1-coureur, GT3-teameigenaar en papa: Verstappen gaat in op zijn drukke dubbelleven
Vroeg stoppen met F1

F1-coureur, GT3-teameigenaar en papa: Verstappen gaat in op zijn drukke dubbelleven

  • Gisteren 19:31
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 28 december
 Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
150.000+ views

Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'

  • 16 december
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'
100.000+ views

'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'

  • 17 december
 Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
100.000+ views

Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen

  • 27 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x