Anthony Hamilton heeft aangekondigd dat hij een eigen autosportkampioenschap gaat oprichten. De plannen van de vader van zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton klinken op het eerste gezicht veelbelovend.

Hamilton had vroeger meerdere banen om de kartcarrière van zijn zoon te financieren. Maar zijn betrokkenheid in de autosport stopt niet bij Lewis. Anthony was de manager van voormalig Force India-coureur Paul di Resta, toen de Schot de overstap maakte van de DTM naar de koningsklasse. Sinds 2023 is hij een adviseur van de FIA, waar hij bijdraagt aan de Young Driver Development Pathway, de ontwikkeling van jonge coureurs dus. Maar Anthony Hamilton gaat nog een stap verder in de autosport door nu zijn eigen raceklasse te organiseren.

Artikel gaat verder onder video

Terugkeer van V10-motoren?

Hamilton gaat een kampioenschap beginnen dat momenteel de naam 'HybridV10' draagt. Het is een project waarbij het iconische geluid van de V10 eenzitters gevierd moeten worden. "Het zit in de naam. Echt racen, echte talenten, echte skills en het perfecte geluid", zo heeft Hamilton laten weten. HybridV10 heeft verschillende trademarks laten registeren, zoals 'Hybrid World Series', wat dus hint op een globaal kampioenschap.

Later in 2026 zal er meer bekend worden gemaakt over de plannen van Hamilton en HybridV10. Denk daarbij aan auto's, motoren, steun van de FIA, races, kampioenschapsstructuur, et cetera. "HybridV10 is gebaseerd op een eenvoudig principe: een terugkeer naar authentiek racen met echt geluid, echte competitie, open mogelijkheden en een gedisciplineerd kostenplafond, gerealiseerd via heldere, transparante structuren, zonder onnodige complexiteit", klinkt het verder.

