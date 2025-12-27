Andrew Shovlin, de Trackside Engineering Director van Mercedes, gaat in gesprek met Motorsport.com over de uitdagingen waar zijn team voor stond na de invoering van strengere FIA-regels voor flexibele vleugels (TD018). De Duitse formatie moest veel aanpassen om aan de nieuwe tests te voldoen, wat uiteindelijk ook snelheid op de baan kostte.

De FIA introduceerde in 2025 strengere tests om flexibele vleugels aan banden te leggen, waarbij de zwaarste tests nog tijdens de Spaanse Grand Prix werden ingevoerd. Door deze tests zou de rekbaarheid van voor- en achtervleugels beperkt worden. Hoewel sommigen verwachtten dat McLaren hierdoor in de problemen zou komen, bleek dat niet het geval. Mercedes had echter wel moeite zich aan te passen, wat resulteerde in een minder competitieve auto. Shovlin vertelt:"Het kostte ons wat tijd om ons aan te passen na die regels in Barcelona."

Mercedes had problemen voor strictere regels

Toch had Mercedes al eerder moeite om de auto goed te laten draaien in langzame bochten. Shovlin legt uit: "We hadden moeite om de auto effectief te laten draaien in langzame bochten. Sommige van onze problemen met de temperatuur van de achterbanden kwamen doordat de coureurs het gaspedaal moesten gebruiken om te helpen bij het draaien." Met flexibele vleugels was daar nog iets aan te doen, maar na de invoering van de strengere regels moest Mercedes terug naar de tekentafel.

McLaren was voorbeeld Mercedes

De Duitse formatie keek bij McLaren naar de achterophanging en zag hoe zij de auto zo laag mogelijk in de bochten probeerden te houden. Shovlin: "Als je niet de snelste auto hebt, kijk je naar wie dat wel is en wat zij doen. Wij keken naar de achtervering van McLaren en konden zien wat ze probeerden te bereiken met anti-lift om te maximaliseren hoe laag ze het achterdeel in een bocht konden houden. We hebben de uitdaging van een goede balans door de bocht niet onderschat, maar we hebben duidelijk niet genoeg moeite gestoken in het behouden van de sterke punten van de auto's van 2020-2021."

