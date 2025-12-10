Norris moet nog even wachten op wereldbeker, replica op eigen kosten
Lando Norris heeft zijn wereldbeker nog niet ontvangen, maar mag deze ophalen tijdens een ceremonie in Tashkent. De officiële uitreiking vindt plaats op vrijdag 12 december tijdens het jaarlijkse FIA-prijsuitreikingsevenement.
Hoewel Norris de titel al heeft veiliggesteld tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, moet hij nog wachten op de daadwerkelijke trofee. Tijdens het evenement in Tasjkent zal hij samen met andere kampioenen uit verschillende motorsportdisciplines zijn zilverwerk in ontvangst nemen.
Prijzengala
De trofee is voornamelijk symbolisch, aangezien deze uiteindelijk weer terugkeert naar de FIA en uiteindelijk waarschijnlijk wordt tentoongesteld bij McLaren. Norris kan wel een replica aanvragen, maar dat zal op eigen kosten zijn. Het evenement in Tasjkent is een prestigieuze bijeenkomst waar ook speciale prijzen worden uitgereikt, zoals die van 'Rookie van het Jaar', een titel die in 2023 werd gewonnen door Norris' teamgenoot Oscar Piastri.
Lando Lane
In de tussentijd heeft de overwinning van Norris voor veel enthousiasme gezorgd in zijn thuisstad Somerset, waar zelfs een straat naar hem is vernoemd: 'Lando Lane'. De vieringen zijn in volle gang, met fans die 'Sweet Caroline' zingen en Norris die zijn sociale media-bio heeft aangepast naar 'World Champ'.
