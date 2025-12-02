Alpine lijkt datum en plek seizoenslancering voor 2026 aan te kondigen
Alpine heeft via een social media post - zo lijkt het - aangekondigd dat de seizoenslancering voor het Formule 1-seizoen van 2026 zal plaatsvinden in Barcelona op 23 januari. Dit evenement vindt plaats vlak voor de start van de pre-season tests, die van 26 tot 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya worden gehouden.
Hoewel er nog niet veel details bekend zijn over wat er precies tijdens op de datum zal gebeuren, is de verwachting dat dan de nieuwe livery van de auto gepresenteerd zal worden. Het team, dat in 2025 als laatste dreigt te eindigen in het constructeurskampioenschap, hoopt met de nieuwe technische reglementen een comeback te maken. De vroege focus op het project voor 2026 verklaart deels de mindere prestaties van het team dit jaar.
Gasly steunt Alpine
Pierre Gasly, een van de coureurs van het team, steunt de strategie volledig. Hij gaf eerder aan dat de keuzes die nu worden gemaakt, het team een voorsprong kunnen geven op andere teams en uiteindelijk tot meer succes kunnen leiden. In 2026 blijft de line-up van het team ongewijzigd, met Franco Colapinto die zich bij de Fransman voegt. Gasly heeft onlangs een langetermijncontract getekend tot 2028, terwijl Colapinto vorige maand werd bevestigd, ondanks twijfels over zijn prestaties. Op 23 januari zullen we dus naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe livery voor het eerst gaan zien.
