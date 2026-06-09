Gasly viert podium in Monaco zonder te weten van tijdstraf door fout Alpine
Gasly viert podium in Monaco zonder te weten van tijdstraf door fout Alpine
Pierre Gasly dacht zondag in Monaco een knappe podiumplaats te hebben veroverd, maar kwam na de finish van een wel heel koude kermis thuis. De coureur van Alpine vierde zijn vermeende derde plek tot ver na de finishlijn, in de volledige veronderstelling dat hij het brons veilig had gesteld.
Zijn team had hem echter tijdens de race niet geïnformeerd over een opgelopen tijdstraf van tien seconden, waardoor de Fransman in de officiële uitslag ver terugviel. Tijdens de door Andrea Kimi Antonelli gewonnen Grand Prix kwam Gasly daadwerkelijk als derde over de meet. De Alpine-rijder had echter twee afzonderlijke tijdstraffen van vijf seconden aan zijn broek gekregen vanwege het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitstraat. Waar de limiet op zestig kilometer per uur ligt, werd hij geklokt op 60,1 en later op 60,4 kilometer per uur. Omdat de Franse renstal dit nieuws niet deelde met de coureur, juichte hij onwetend tot na de zwart-witgeblokte vlag op beelden die hier te zien zijn.
Alpine tekent protest aan
Pas na de race werd de teamgenoot van Franco Colapinto door zijn engineer op de hoogte gebracht van de harde realiteit. Gasly gaf aan gebroken te zijn door het verlies van zijn podiumplaats. De coureur was er zelf heilig van overtuigd dat hij de regels niet had overtreden, aangezien de pitlimiter in zijn auto was ingesteld op 59,5 kilometer per uur. Het Franse team staat pal achter de rijder en heeft inmiddels officieel een verzoek tot herziening ingediend bij de autosportbond.
Niet de enige
Volgens de formatie tonen de eigen telemetriegegevens aan dat de snelheidsbegrenzer correct was geactiveerd en de snelheid keurig onder de toegestane limiet bleef. Alpine trekt dan ook de nauwkeurigheid van de meetapparatuur van de FIA openlijk in twijfel. Deze scepsis wordt mede gevoed door het feit dat ook andere coureurs, onder wie George Russell en Lewis Hamilton, in het prinsdom werden bestraft voor minimale overschrijdingen van slechts 0,1 kilometer per uur.
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