Ralf Schumacher heeft zijn verbazing uitgesproken over de strategie die McLaren hanteerde tijdens de Grand Prix van Qatar. De voormalig Formule 1-coureur is van mening dat het team het zichzelf onnodig moeilijk maakt in de strijd om de titel met Max Verstappen.

Schumacher stelt dat McLaren een sterke auto heeft, maar dat het team de titelstrijd nodeloos ingewikkeld maakt. "Er worden te veel fouten gemaakt en ze gooien het te vaak weg terwijl ze een superieure auto hebben. Met die papaya rules gooien ze hun eigen glazen in. Ze denken teveel na over hoe ze geen van beide coureurs kunnen benadelen, dat werkt niet in deze situatie", zo zegt hij bij de Duitse tak van Sky Sports.

Strategische fouten

De Duitser wijst erop dat McLaren dit jaar al vaker dezelfde fout heeft gemaakt en vindt het hoog tijd voor een andere aanpak. "Wie de strategieën ook bedenkt - het is niet de eerste keer en ook niet de tweede keer dat dit gebeurt. Het wordt tijd dat McLaren naar een andere oplossing gaat zoeken", zo voegt hij toe.

Beslissing nemen

Schumacher doelt onder meer op het feit dat McLaren in Qatar beide auto's buiten liet tijdens de vroege safety car, terwijl het hele veld naar binnen dook. Verstappen kreeg daardoor de leiding in handen en een gratis pitstop, waarna hij onbedreigd naar de zege reed. "Ik vind dat ze nu een beslissing moeten nemen. Max hijgt ze in de nek en met hem valt niet te spotten. Lando heeft de hulp van zijn teamgenoot hard nodig, ik denk ook dat hij in Abu Dhabi sterker zal zijn", sluit hij af.

