Red Bull Racing zal aanstaande dinsdag officieel bekendmaken over welke coureurs het team beschikt in 2026. Teambaas Laurent Mekies bevestigt dat na de Grand Prix van Qatar. De onthulling komt op een moment dat de spanning in het kampioenschap om de hoek ligt en het dus een cruciale keuze wordt voor de toekomst van de formatie.

In de wandelgangen gaat het gerucht dat Isack Hadjar Max Verstappen gaat vergezellen in het hoofdteam van Red Bull, terwijl Arvid Lindblad in zijn auto plaatsneemt bij de Racing Bulls. Daar is het slechts afwachten op wie er gaat instappen in het tweede racetoestel: Liam Lawson of Yuki Tsunoda. Laatstgenoemde, de huidige teamgenoot van Verstappen, heeft het zwaar gehad en is de laatste tijd zeker geen zekerheidje meer, terwijl juist Lawson de laatste tijd indruk heeft gemaakt. Geen eenvoudige keuze dus voor Red Bull, zeker met de druk van buitenaf om de juiste beslissing te nemen.

Uitstel van bekendmaking

Men kiest ervoor om de onthulling uit te stellen tot dinsdag, zodat de coureur die het niet gaat worden een passend afscheid kan krijgen in Abu Dhabi. Mekies benadrukt dat het de focus in Abu Dhabi niet zal verstoren: "We zullen ons aan ons plan houden en dinsdag aankondigen wat de coureursopstelling is", zo citeert Motorsport.com Mekies. "We zijn ervan overtuigd dat het de focus in Abu Dhabi niet zal verstoren."

Kritieke rol Tsunoda

Die aankomende race op het circuit in Abu Dhabi zal ontzettend belangrijk gaan worden voor Verstappen, die nog altijd aan de haal kan gaan met de titel van 2025. Dan zal de hulp van Tsunoda in de tweede auto wellicht ontzettend waardevol gaan worden. Mekies prees Tsunoda zijn sterke weekend in Qatar, ondanks dat hij in Q1 werd uitgeschakeld: "Hij was slechts drie tienden van Max verwijderd in de kwalificatie. Er zijn veel coureurs die blij zouden zijn met zo’n prestatie", aldus Mekies. Dinsdag zal dus duidelijk worden wie de felbegeerde stoelen in de formatie gaan innemen.

