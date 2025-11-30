Toto Wolff is laaiend over de uitspraken van Helmut Marko na afloop van de Grand Prix van Qatar. Zijn landgenoot verweet Andrea Kimi Antonelli dat hij Lando Norris expres voorbij liet in het slot van de race en dat is bij de Mercedes-chef compleet in het verkeerde keelgat geschoten.

De woorden van Wolff volgen na de race in Qatar, waar zowel Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, als Marko van Red Bull leken te suggereren dat Antonelli Norris opzettelijk liet passeren. De jonge Italiaan had Norris een aantal rondes achter zich weten houden, maar hij ging in de één-na-laatste ronde wijd, waardoor Norris kon opschuiven naar de vierde plek. Volgens Lambiase leek Antonelli gewoon aan de kant te gaan en Norris door te laten. Iets dat Marko later ook in de media liet vallen.

Artikel gaat verder onder video

Wolff reageert op beschuldigingen

Wolff reageert woedend op de aantijgingen van Marko. "Helmut, dit is totale, volstrekte onzin. Dat verbaast me zelfs om dit van jou te horen", zo citeert PlanetF1 de Oostenrijker. "We vechten voor de tweede plek in het kampioenschap en Kimi vocht om misschien derde te worden. Hoe hersenloos kun je zijn om zoiets te zeggen?", vraagt Wolff zich af. "Het irriteert me, omdat ik geïrriteerd ben door de race zelf door hoe die verliep. Ik irriteer me aan die fout aan het eind. Ik irriteer me aan andere fouten en om dan zulke onzin te horen, daar word ik helemaal gek van."

Antonelli maakte gewoon een fout

Wolff vertelt dat hij inmiddels wel met Lambiase heeft gesproken: "Ik zei tegen hem, Kimi ging gewoon van de baan. Hij had een moment in de vorige bocht, en toen hij het gas intrapte, verloor hij de positie", zo vertelde Wolff wat er gebeurde. Er was dus absoluut geen sprake van opzet en alles is met Lambiase uitgepraat. "Dus met GP is de lucht geklaard. Hij zei dat hij de situatie niet zag. Waarom zouden we dit doen? Waarom zouden we zelfs maar denken aan het beïnvloeden van een rijderskampioenschap? Je moet jezelf echt laten controleren of je spoken ziet", zo sluit hij venijnig af.