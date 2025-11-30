Wolff witheet na claim Marko over Antonelli: "Hersenloos"
Wolff witheet na claim Marko over Antonelli: "Hersenloos"
Toto Wolff is laaiend over de uitspraken van Helmut Marko na afloop van de Grand Prix van Qatar. Zijn landgenoot verweet Andrea Kimi Antonelli dat hij Lando Norris expres voorbij liet in het slot van de race en dat is bij de Mercedes-chef compleet in het verkeerde keelgat geschoten.
De woorden van Wolff volgen na de race in Qatar, waar zowel Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, als Marko van Red Bull leken te suggereren dat Antonelli Norris opzettelijk liet passeren. De jonge Italiaan had Norris een aantal rondes achter zich weten houden, maar hij ging in de één-na-laatste ronde wijd, waardoor Norris kon opschuiven naar de vierde plek. Volgens Lambiase leek Antonelli gewoon aan de kant te gaan en Norris door te laten. Iets dat Marko later ook in de media liet vallen.
Wolff reageert op beschuldigingen
Wolff reageert woedend op de aantijgingen van Marko. "Helmut, dit is totale, volstrekte onzin. Dat verbaast me zelfs om dit van jou te horen", zo citeert PlanetF1 de Oostenrijker. "We vechten voor de tweede plek in het kampioenschap en Kimi vocht om misschien derde te worden. Hoe hersenloos kun je zijn om zoiets te zeggen?", vraagt Wolff zich af. "Het irriteert me, omdat ik geïrriteerd ben door de race zelf door hoe die verliep. Ik irriteer me aan die fout aan het eind. Ik irriteer me aan andere fouten en om dan zulke onzin te horen, daar word ik helemaal gek van."
Antonelli maakte gewoon een fout
Wolff vertelt dat hij inmiddels wel met Lambiase heeft gesproken: "Ik zei tegen hem, Kimi ging gewoon van de baan. Hij had een moment in de vorige bocht, en toen hij het gas intrapte, verloor hij de positie", zo vertelde Wolff wat er gebeurde. Er was dus absoluut geen sprake van opzet en alles is met Lambiase uitgepraat. "Dus met GP is de lucht geklaard. Hij zei dat hij de situatie niet zag. Waarom zouden we dit doen? Waarom zouden we zelfs maar denken aan het beïnvloeden van een rijderskampioenschap? Je moet jezelf echt laten controleren of je spoken ziet", zo sluit hij venijnig af.
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 13 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 1 uur geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november