Lando Norris (26) en Oscar Piastri (24) zijn verwikkeld in een intens gevecht om het F1-kampioenschap en de gemoederen lijken soms hoog op te lopen. Tegelijkertijd verschijnt het duo ook minder samen in video's op social media. Ligt hier een wankelende onderlinge relatie aan ten grondslag? Norris erkent dat ze samen minder content opnemen en dat ze hetzelfde verzoek hebben neergelegd bij het management van McLaren.

Norris en Piastri leken het perfect met elkaar te kunnen vinden. Het tweetal had dit seizoen afwisselend succesvolle periodes en daardoor staan ze nu ook samen aan de top van het klassement. Echter, nu het seizoenseinde dichterbij komt, de druk toeneemt en er nog geen duidelijke kampioen naar voren is gestapt, beginnen er haarscheurtjes te ontstaan in de relatie. Norris zou het lievelingetje zijn van CEO Zak Brown en dat is tegen het zere been van Piastri, die hierover - via een Instagram-post van GPFans - een statement maakte op social media. Ook toen zowel Piastri als Norris werden gediskwalificeerd in Vegas, kon de Australiër zijn glimlach niet onderdrukken. De diskwalificatie bracht hem - hoe ironisch ook - dichter bij Norris in het kampioenschap. Norris hoeft echter, ondanks de hete adem van Max Verstappen in z'n nek, niet te rekenen op een nummer één-positie voor de resterende races. Dit alles maakt het nodige los bij het papaya-duo.

Norris en Piastri minder samen in video's na verzoek

In Las Vegas werd Norris gevraagd naar zijn relatie met Piastri, die toch wel enigszins lijkt te zijn bekoeld. Het tweetal verschijnt immers ook een stuk minder samen in video's op social media. Dat heeft volgens Norris echter een totaal andere reden - en zou niets te maken hebben met hun relatie. De Brit stelt dat hij en Piastri allebei het verzoek bij het management van McLaren hebben neergelegd om minder video's te doen. Zijn relatie met Piastri is dus niet veranderd, stelt hij: "Nee. Ik denk dat de reden dat je minder video's ziet, is omdat we allebei hebben gevraagd om minder video's te maken. Wij zijn coureurs. We willen komen rijden, geen video's maken voor sociale media. Dus ja, dat is onze wens als coureurs."

Norris ontkent moeizame relatie, maar gaat niet golfen met Piastri

Toch erkent Norris ook dat hij en Piastri wel totaal verschillende personen zijn en dat ze niet samen gaan golfen, iets dat Norris bijvoorbeeld wel deed met Carlos Sainz. "Maar als we dan uit de auto stappen, kunnen we nog steeds een grapje maken, we lachen nog steeds tijdens onze debriefings en we genieten nog steeds van alles buiten de baan", zegt hij. "Maar verder is het niet zo dat we samen gaan golfen en dingen doen zoals ik met Carlos [Sainz] heb gedaan."

Norris vervolgt: "Daniel [Ricciardo] – ik heb niet met hem gegolfd, maar weet je, we zijn nog steeds verschillende mensen. Maar qua relatie kunnen we goed met elkaar overweg, we werken nog steeds goed samen, en ik denk dat het nog steeds beter is dan ooit."

