Toto Wolff heeft een klein deel van zijn aandelen in het Mercedes F1-team verkocht, maar hij heeft absoluut geen plannen om het team te verkopen of zijn plek op te geven. De Oostenrijker verkocht vijftien procent van zijn investeringsholding, wat overeenkomt met vijf procent van het Mercedes F1-team, aan George Kurtz, de CEO van CrowdStrike.

Eerder vorige week werd bekend dat Wolff aan de onderhandelingstafel zit om zijn aandelen te verkopen. Het zou gaan om het verkopen van een deel van zijn belang in Mercedes. Een woordvoerder van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team wilde er niet op ingaan: “We zullen hier geen commentaar op geven. Het bestuur van het team blijft ongewijzigd, en alle drie de partners (Mercedes-Benz, Toto en INEOS) zijn volledig toegewijd aan het voortdurende succes van Mercedes-Benz in de Formule 1.”

Verkoop

Inmiddels is de kogel nu daadwerkelijk door de kerk. Kurtz is namelijk geïnstalleerd als Technology Advisor bij de Duitse formatie, waardoor hij dus ook een rol binnen het Formule 1-team gaat vertolken. Wolff heeft namelijk vijftien procent van zijn aandeel in Mercedes, dat één-derde van alle aandelen omvat, verkocht aan de Amerikaan. Dat is omgerekend zo'n vijf procent van de totale aandelen. Daarmee houdt Wolff zelf nog altijd een aanzienlijk deel in handen. INEOS, Mercedes-Benz en Wolff blijven uiteindelijk de grootaandeelhouders.

Wolff blijft

De geruchten over de toekomst van Wolff bij zijn team werden meteen aangewakkerd door de verkoop, maar de teambaas laat nu na de Grand Prix van Las Vegas weten dat hij absoluut niet van plan is om zijn plek op te geven of om het team te verkopen. "Ik ben niet voornemens het team te verkopen of mijn functie te verlaten", zo vertelt hij. "Ik zit goed in mijn vel en ik geniet ervan. Zolang ik het gevoel heb dat ik iets bijdraag en anderen dat ook vinden, is er geen enkele reden om in die richting te denken", zo citeert Motorsport.com. De Oostenrijker zal dus voorlopig gewoon als Mercedes-voorman actief blijven.