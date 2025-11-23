'Aston Martin ontslaat Andy Cowell als CEO en teambaas'
'Aston Martin ontslaat Andy Cowell als CEO en teambaas'
Andy Cowell (56) zou ontslagen zijn als teambaas en CEO van Aston Martin, zo meldt Formula.hu. De Brit heeft het ruim een jaar volgehouden bij het team van Lawrence Stroll, want in 2024 nam hij het stokje over van Mike Krack. Aston Martin zou Cowell ontslagen hebben vanwege onder meer de verminderde sfeer in het team.
Cowell, die anderhalf jaar geleden bij Aston Martin in dienst trad en op 1 oktober 2024 Mike Krack opvolgde als CEO, heeft een korte maar ingrijpende periode doorgemaakt. Zijn aanstelling volgde op een periode van veranderingen binnen het team, maar de sfeer is sindsdien verslechterd. Dit is mede te wijten aan het vertrek van enkele belangrijke figuren binnen het team, waardoor de positie van Cowell uiteindelijk onhoudbaar werd. Aston Martin zou hem zodoende uit zijn beide functies hebben ontheven.
Andreas Seidl in beeld als opvolger
Er doen geruchten de ronde dat Andreas Seidl in beeld is als mogelijke opvolger van Cowell. Seidl heeft immers eerder soortgelijke functies bekleed bij McLaren en Audi, al was zijn periode bij laatstgenoemde dan weer kort. Aston Martin heeft echter nog geen commentaar gegeven op deze speculaties. Een woordvoerder van het team verklaarde aan Formula.hu: “Het team zal zich niet bezighouden met geruchten of speculatie. De focus ligt op het maximaliseren van de prestaties in de resterende races en op de voorbereiding voor 2026.”
Ontslag Cowell en de toekomst van Aston Martin
Voor Cowell komt het ontslag als een bittere pil, gezien zijn korte periode bij het team. Het nieuws heeft echter wel veel aandacht getrokken in de Formule 1-wereld. De focus ligt nu op de toekomst van Aston Martin en de vraag wie de leiding gaat overnemen. De komende weken worden cruciaal voor het team, dat zich zowel op de baan als daarbuiten moet herpakken. Volgend seizoen wil Aston Martin immers mee gaan strijden om de knikkers.
Net binnen
F1-regie blundert in Las Vegas, Verstappen uitgeroepen tot 'winnende constructeur'
- 11 minuten geleden
- 1
'Horner kandidaat om Cowell op te volgen, hereniging met Newey bij Aston Martin'
- 27 minuten geleden
- 3
Een sport van uitersten: hoe 0,07 millimeter Norris het wereldkampioenschap kan kosten
- 44 minuten geleden
- 9
Zo kan Verstappen wereldkampioen worden na diskwalificatie Norris en Piastri in Las Vegas
- 58 minuten geleden
- 5
Dit is waarom de FIA de McLaren-bolides van Norris en Piastri illegaal heeft verklaard
- 1 uur geleden
- 22
BREAKING: Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend
- 1 uur geleden
- 46
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november