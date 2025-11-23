VIDEO: Diskwalificatie Norris dreigt, paniek in McLaren-pitbox
Lando Norris (26) zit momenteel met geknepen billen te wachten in Las Vegas. De FIA doet onderzoek naar de hoeveelheid brandstof die hij nog in z'n auto had na afloop van de plaatselijke Grand Prix. Op een door de Spaanse editie van DAZN gedeelde video is te zien hoe er paniek heerst in de McLaren-pitbox en de deuren gesloten worden.
De spanning is voelbaar op dit moment bij het team van McLaren. De Britse renstal zag Norris als tweede finishen tijdens de Grand Prix van Las Vegas, maar in de slotfase moest er wel flink wat brandstof worden bespaard. Norris moest de laatste paar ronden bijzonder rustig aan rijden uit vrees voor een brandstoftekort bij de officiële meting van de FIA. Op dit moment doen de officials onderzoek en wacht het McLaren-personeel in spanning af. Op beelden die DAZN deelde, is te zien hoe McLaren haar garage afsluit in een poging de televisiecamera's buiten te houden. Ook is te zien hoe teambaas Andrea Stella een bezorgde blik op z'n gezicht heeft.
Bekijk de beelden van DAZN hieronder:
