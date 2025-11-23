Lando Norris kwam als tweede over de streep in de F1 Grand Prix van Las Vegas en moest toekijken hoe Max Verstappen de wedstrijd op zijn naam schreef. Er doen nu geruchten de ronde dat die P2 van Norris allesbehalve zeker is. McLaren heeft namelijk onverwachts bezoek gekregen van de technische afdeling van de FIA.

Norris had zich als snelste gekwalificeerd op het Las Vegas Strip Circuit en mocht dus vanaf de pole position beginnen. Hij ging meteen naar links en gooide de deur dicht om te verdedigen ten opzichte van Verstappen. Het is een korte run naar de eerste bocht en dat leek Norris te zijn vergeten. De kampioenschapsleider remde te laat en verloor de eerste positie aan Verstappen. Ook George Russell ging hem voorbij in de openingsronde. Halverwege de race lukte het hem wel weer om Russell in te halen, aangezien de Mercedes opnieuw een probleem had met de stuurbekrachtiging.

Onderzoek bij McLaren en Norris

Norris had echter zo zijn eigen problemen. Waar hij eerst zo'n vijf à zes seconden achter Verstappen lag, werd het richting de finish toe plotseling een gat van meer dan twintig seconden. Wat het probleem precies is, is niet bekend, maar hij zou van McLaren opdracht hebben gekregen om aan lift-and-coast te doen, oftewel veel eerder van het gas af om de batterij op te laden of brandstof te sparen. Na de finish was op de tv-uitzending van DAZN te zien dat Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, in de garage van McLaren te vinden was. Personeel van de Britse formatie besloten doeken voor de garagedeuren neer te zetten, terwijl Bauer controles uitvoerde.

"We hadden een of ander probleem", zei Norris tegen DAZN. "Ze hebben niet specifiek uitgelegd wat het was, daar moet ik nog over in gesprek. De reden daarvan weet ik niet. Ik weet niets, ik ben hier alleen om mijn interviews te doen."

Er wordt gespeculeerd dat Norris mogelijk te weinig brandstof aan boord had bij de finish of een ander technisch reglement zou hebben overtreden. Als dat het geval is, dan levert dat een diskwalificatie op. Hoe dan ook, het is zeer ongewoon dat Bauer en de technische afdeling van de FIA meteen bezoek brengen aan een team na de race en dat het team vervolgens de garagedeuren als het ware sluit. Het is afwachten wat er precies aan de hand is.

