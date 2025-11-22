In de vroege uurtjes van vanochtend werd de kwalificatie in Las Vegas verreden. Daaruit is weer allerlei nieuws voortgekomen en de belangrijkste ontwikkelingen van vandaag hebben we voor je gebundeld in deze GPFans Recap.

De FIA heeft na afloop van de laatste vrije training een aantal afwijkingen vastgesteld in de bandentemperaturen, en twee teams zouden hiervoor op de vingers zijn getikt. Mercedes ontsnapte bovendien aan een dubbele diskwalificatie en Max Verstappen geeft aan dat hij eigenlijk nooit echt heeft meegedaan in de strijd om pole position in Las Vegas. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 22 november.

Russell en Antonelli ontlopen diskwalificatie na technische blunder Mercedes en FIA

Mercedes werd onderzocht na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. Ze zouden namelijk het papierwerk van George Russell en Kimi Antonelli niet op orde hebben gehad. Er is echter een foutje gemaakt en de FIA ziet het door de vingers.

Jos Verstappen biedt zoon Max rallywagen aan na kwalificatie: 'Heb nog een reserve'

Ook Jos Verstappen heeft de kwalificatie in Las Vegas gezien en de vele glibber- en glijpartijen die daarbij hoorden. Zoon Max wist uiteindelijk de tweede tijd neer te zetten en gaf achteraf aan dat hij het leuk vindt om in de regen te rijden, maar niet op ijs. Vader Jos haakte daar op social media op in.

Red Bull erkent grote fout in kwalificatie bij Tsunoda: "Gaan onze excuses aanbieden"

Red Bull Racing heeft de fout erkend die Yuki Tsunoda benadeelde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. Teambaas Laurent Mekies gaf in gesprek met Viaplay toe dat een verkeerde afstelling van de bandendruk ervoor zorgde dat de Japanse coureur geen grip had en daardoor een teleurstellend resultaat neerzette.

FIA betrapt twee teams op illegale banden en vuurt waarschuwingsschot af

De FIA heeft twee Formule 1-teams gewaarschuwd voor het verwarmen van banden tot boven de toegestane temperatuur tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas. De teams zouden de grens hebben overschreden tijdens de laatste vrije training en dat is in strijd met de technische reglementen. Overschrijdingen hiervan kunnen diskwalificaties tot gevolg hebben, aangezien het dan als illegale banden gezien worden.

Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"

Lando Norris was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas de concurrentie te snel af met zijn laatste ronde in Q3, maar zag dit zelf niet aankomen. Zo bleek ook uit zijn verbazing over de boordradio.

Verstappen tekent voor tweede startplaats in Las Vegas: "Hebben nooit meegedaan voor pole"

Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas op tevreden met de tweede startplaats. Waar Helmut Marko hoopte op pole position, dacht de Nederlander dat dat er niet in zou zitten.

