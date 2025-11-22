close global

Verstappen tekent voor tweede startplaats in Las Vegas: "Hebben nooit meegedaan voor pole"

Jan Bolscher
Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas op tevreden met de tweede startplaats. Waar Helmut Marko hoopte op pole position, dacht de Nederlander dat dat er niet in zou zitten.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas kende een spannend eind, waarbij een gele vlag ervoor zorgde dat niet alle coureurs hun laatste snelle ronde af konden maken. Verstappen ondervond geen hinder, maar is daarnaast van mening dat een hypothetische extra ronde geen verschil had gemaakt: "Helaas werkt het zo niet. Natuurlijk droogt de baan op en normaal gesproken zou je ronde na ronde sneller moeten kunnen rijden, maar daar was geen tijd meer voor. Als je naar Q3 als geheel kijkt, reden we nooit vooraan", klinkt het.  

Verstappen tevreden met tweede startpositie

Waar Marko teleurgesteld is, is de Red Bull Racing-coureur op zijn beurt tevreden met de tweede startplaats. Volgens de Nederlander is het veel belangrijker om op de eerste startrij te staan, dan dat je niet mee kan doen om pole. "We waren nooit eerste. We waren nooit snel genoeg. Tweede worden is prima. We hebben de kwalificatie zonder al te veel drama doorstaan, zou ik zeggen. Het is goed om op de eerste startrij te staan. Het is natuurlijk een beetje jammer dat we niet nog een ronde konden rijden, maar als je naar Q3 als geheel kijkt, hebben we toch nooit echt meegedaan voor pole, dus het is prima zo", aldus Verstappen.

 

Max Verstappen Red Bull Racing Las Vegas
