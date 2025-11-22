Verstappen tekent voor tweede startplaats in Las Vegas: "Hebben nooit meegedaan voor pole"
Verstappen tekent voor tweede startplaats in Las Vegas: "Hebben nooit meegedaan voor pole"
Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas op tevreden met de tweede startplaats. Waar Helmut Marko hoopte op pole position, dacht de Nederlander dat dat er niet in zou zitten.
De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas kende een spannend eind, waarbij een gele vlag ervoor zorgde dat niet alle coureurs hun laatste snelle ronde af konden maken. Verstappen ondervond geen hinder, maar is daarnaast van mening dat een hypothetische extra ronde geen verschil had gemaakt: "Helaas werkt het zo niet. Natuurlijk droogt de baan op en normaal gesproken zou je ronde na ronde sneller moeten kunnen rijden, maar daar was geen tijd meer voor. Als je naar Q3 als geheel kijkt, reden we nooit vooraan", klinkt het.
Verstappen tevreden met tweede startpositie
Waar Marko teleurgesteld is, is de Red Bull Racing-coureur op zijn beurt tevreden met de tweede startplaats. Volgens de Nederlander is het veel belangrijker om op de eerste startrij te staan, dan dat je niet mee kan doen om pole. "We waren nooit eerste. We waren nooit snel genoeg. Tweede worden is prima. We hebben de kwalificatie zonder al te veel drama doorstaan, zou ik zeggen. Het is goed om op de eerste startrij te staan. Het is natuurlijk een beetje jammer dat we niet nog een ronde konden rijden, maar als je naar Q3 als geheel kijkt, hebben we toch nooit echt meegedaan voor pole, dus het is prima zo", aldus Verstappen.
Gerelateerd
Net binnen
Marko zag Red Bull fout maken bij Verstappen: 'Pole had dan zeker gekund'
- 11 minuten geleden
- 1
Leclerc in zak en as na kwalificatie Las Vegas: "Het werkt gewoon niet"
- 26 minuten geleden
Red Bull erkent grote fout in kwalificatie bij Tsunoda: "Gaan onze excuses aanbieden"
- 45 minuten geleden
- 2
Gekkenhuis in Vegas: Pin wint Race 1 van F1 Academy na Red Bull-diskwalificatie en Ferrari-crash
- 1 uur geleden
Verstappen tekent voor tweede startplaats in Las Vegas: "Hebben nooit meegedaan voor pole"
- 1 uur geleden
Hamilton van de regen in de drup na P20 tijdens kwalificatie: 'De slechtste dag ooit'
- 1 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november