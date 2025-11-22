Jos Verstappen biedt zoon Max rallywagen aan na kwalificatie: 'Heb nog een reserve'
Ook Jos Verstappen heeft de kwalificatie in Las Vegas gezien en de vele glibber- en glijpartijen die daarbij hoorden. Zoon Max wist uiteindelijk de tweede tijd neer te zetten en gaf achteraf aan dat hij het leuk vindt om in de regen te rijden, maar niet op ijs. Vader Jos haakte daar op social media op in.
De kwalificatie viel uiteindelijk ten prooi aan Lando Norris, die daarmee zijn dominante reeks voortzet. De Engelsman leidt momenteel het klassement met 390 punten, en het grootste gevaar komt vooral van teamgenoot Oscar Piastri, die 24 punten minder heeft. De Australiër vertrekt zondag echter vanaf P5 en zal eerst plekken moeten goedmaken.
Vader Jos biedt reservewagen aan
De sessie stond bol van kleine incidenten, die allemaal te maken hadden met de baancondities. Zo was het tijdens de sessie gestopt met regenen, maar bleef de baan toch redelijk nat. Max Verstappen gaf na afloop bij Viaplay aan dat hij het leuk vindt om regenraces te rijden, maar dat de kwalificatie toch een heel ander verhaal was. In zijn ogen voelde het alsof hij op ijs reed. “Dan kan ik beter gaan rallyen,” verklaarde de viervoudig kampioen. Vader Jos haakte daar direct op in: “Max. Ik heb nog een reserve-rallyauto.”
