Mercedes werd onderzocht na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. Ze zouden namelijk het papierwerk van George Russell en Kimi Antonelli niet op orde hebben gehad. Er is echter een foutje gemaakt en de FIA ziet het door de vingers.

Het was een regenachtige kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit en Antonelli voelde zich niet als een vis in het water. Hij strandde al in Q1 en deed dat samen met onder andere de Red Bull van Yuki Tsunoda en de Ferrari van Lewis Hamilton. Russell ging een stuk beter en wist zichzelf in Q3 neer te zetten. Daar zou hij uiteindelijk de vierde tijd rijden. Met een ronde van 1:48.803 kwam hij achter Lando Norris, Max Verstappen en Carlos Sainz terecht.

Artikel 40.1

Tijdens de kwalificatie kwam het bericht door dat Mercedes onderzocht zou worden voor een overschrijding van artikel 40.1 van het sportief reglement. Daarin staat dat alle teams op tijd het papierwerk rondom de set-up van de ophanging moet inleveren bij de technische afdeling van de FIA. Volgens de stewards was dit niet gebeurd en dus hingen de Zilverpijlen een diskwalificatie boven het hoofd.

Uit onderzoek is echter gebleken dat Mercedes wél de documenten had verstuurd, zo is te zien in e-mails. Het papierwerk werd echter niet doorgezet naar FIA vanwege een veiligheidsprobleem bij de IT-afdeling. Of dat probleem bij Mercedes of bij de FIA lag, is niet bekend. Er wordt geen straf uitgedeeld en dus kunnen Russell en Antonelli opgelucht ademhalen.

