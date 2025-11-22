Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
Lando Norris was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas de concurrentie te snel af met zijn laatste ronde in Q3, maar zag dit zelf niet aankomen. Zo bleek ook uit zijn verbazing over de boordradio.
Een unicum voor het raceweekend in Las Vegas: voor het eerst sinds het debuut van de gokstad op de Formule 1-kalender, werd er gereden in de regen. De kwalificatie voor de race op zondag vond plaats op een spekgladde baan, waarbij in Q1 zelfs de extreme wets eraan te pas moesten komen. Lando Norris was uiteindelijk de concurrentie te snel af en legde beslag op pole position voor de Grand Prix van zondag, al zag hij dit zelf niet aankomen.
Norris verbaasd over pole position
Na het vallen van de vlag in Q3 krijgt de McLaren-coureur over de boordradio te horen dat hij pole position heeft: "Wat? Heeft niemand anders een ronde gereden, of zo?" klinkt het verbaasd. Zijn engineer legt vervolgens uit dat er inderdaad een gele vlag was. Onder anderen Oscar Piastri ondervond daar hinder van, maar hij lag in de eerste sector al vier tienden achter op de tijd van zijn teammaat. Het was dus vooral Norris zelf, die dit keer een klasse apart was.
Stressvolle kwalificatie
"Dat was stressvol, echt enorm stressvol", begon Norris lachend direct na de kwalificatie. "Het was zo glad. Zodra een kerb aanraakt, glij je uit en kom je bijna in de muur terecht. Maar het was goed genoeg voor P1 blijkbaar. Het waren geen lekkere omstandigheden om in te rijden, maar gelukkig stopte het op een gegeven moment met regenen."
