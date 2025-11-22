De FIA heeft twee Formule 1-teams gewaarschuwd voor het verwarmen van banden tot boven de toegestane temperatuur tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas. De teams zouden de grens hebben overschreden tijdens de laatste vrije training en dat is in strijd met de technische reglementen. Overschrijdingen hiervan kunnen diskwalificaties tot gevolg hebben, aangezien het dan als illegale banden gezien worden.

De regels met betrekking tot de temperatuur van het Pirelli-rubber zijn duidelijk: de slicks, de banden die bij droog weer worden gebruikt, mogen niet warmer worden dan 70°C en mogen maximaal twee uur voor gebruik verwarmd worden. De FIA controleert of teams zich aan de regels houden door met een warmtecamera de temperatuur van het loopvlak van de band op te meten. Tijdens de laatste vrije training, op het moment van de wissel van intermediates naar de slicks, zijn twee teams betrapt op het overschrijden van de limiet van 70°C.

FIA deelt waarschuwing uit in Las Vegas

De FIA heeft de twee teams gewaarschuwd dat het gebruik van te hete banden in overtreding zou zijn van de technische reglementen. Als je als team hierop betrapt wordt, dan moet je natuurlijk de banden af laten koelen of overschakelen naar een compleet ander setje slicks. Om welke twee teams het precies gaat, is niet bekendgemaakt, zo laat The Race weten, maar het feit dat de FIA dus al twee teams heeft betrapt op het overschrijden van de bandentemperatuur, heeft ze in ieder geval gewaarschuwd om geen verdere spelletjes te spelen in Las Vegas dit weekend.

Teams zoeken de grens op vanwege koude temperaturen

Las Vegas is de koudste Grand Prix op de kalender. Het is overdag al niet warm - het wordt vaak niet boven de 20°C in deze tijd van het jaar - maar de sessies en de race worden ook nog eens 's avonds laat in het donker verreden. Tijdens de derde vrije training en de kwalificatie waren de temperaturen gezakt tot slechts 11°C. Het is daarom relatief lastig voor coureurs om op de baan de banden op te warmen. Teams zoeken daarom de grens op met hun bandenovens. De twee teams liepen op die manier dus wel risico op een diskwalificatie.