Red Bull erkent grote fout in kwalificatie bij Tsunoda: "Gaan onze excuses aanbieden"
Red Bull Racing heeft de fout erkend die Yuki Tsunoda benadeelde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. Teambaas Laurent Mekies gaf in gesprek met Viaplay toe dat een verkeerde afstelling van de bandendruk ervoor zorgde dat de Japanse coureur geen grip had en daardoor een teleurstellend resultaat neerzette.
De kwalificatie in Las Vegas verliep voor Tsunoda dramatisch. Hij eindigde op de negentiende plaats, alleen Lewis Hamilton had een nog slechtere kwalificatie. Dat terwijl hij in de vrije trainingen nog sneller was dan teamgenoot Max Verstappen. Er was dan ook hoop dat hij de Nederlander kon gaan helpen tijdens de race. Die hoop vervloog echter snel door de teleurstellende kwalificatie.
Fout met bandendruk
In gesprek met Viaplay erkent Mekies dat het team een fout heeft gemaakt. "Helaas zaten we er helemaal naast bij Yuki, dus daarvoor kunnen we de schuld alleen maar op ons nemen", zo begint de teambaas. Hij legt uit dat een verkeerde beslissing over de bandendruk ervoor zorgde dat Tsunoda geen grip had. "We maakten een behoorlijk grove fout met de bandendruk, waardoor we hem praktisch gezien geen enkele kans gaven om een goed resultaat neer te zetten, want hij had daardoor geen grip."
Excuses aanbieden aan Tsunoda
De teambaas vervolgt: "Dat mag niet gebeuren, maar het gebeurt, dus we moeten ervoor zorgen dat dit niet vaker voor gaat komen. En we gaan vast en zeker onze excuses aanbieden aan Yuki", zo voegt hij eraan toe. Verstappen werd tweede in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas.
