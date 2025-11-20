De rechtszaak van Felipe Massa over het beruchte 'Crashgate'-schandaal uit 2008 kan doorgaan, maar zijn eis om de titel van dat jaar te herzien, is inmiddels van de baan. Dat heeft de rechter beslist tijdens een hoorzitting. De voormalig Ferrari-coureur claimt dat er een samenzwering was om hem de titel te ontnemen, die uiteindelijk naar Lewis Hamilton ging.

Het 'Crashgate'-schandaal draait om de Grand Prix van Singapore in 2008, waar een opzettelijke crash van Nelson Piquet Jr. de kansen van Massa op de titel beïnvloedde. De Braziliaan was leidend in de race toen Piquet crashte, wat een safety car veroorzaakte die ten goede kwam aan zijn concurrent, Fernando Alonso. Massa, die pole had, eindigde door een mislukte pitstop als dertiende, terwijl Hamilton als derde over de streep kwam en uiteindelijk later dat jaar de titel won met één punt verschil.

Balletje ging rollen

Na eerdere opmerkingen in april 2023 van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die toegaf destijds meer geweten te hebben wat niet gemeld is, is het balletje over dat wereldkampioenschap weer gaan rollen. Daarbij wordt er dus voornamelijk gekeken naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In 2023 kwam dan daadwerkelijk het bericht naar buiten dat Massa, gewapend met een leger internationale advocaten, een zaak aangespannen heeft om de wereldtitel van 2008 aan te vechten. Hij ondernam die actie nadat voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone zei dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley 'genoeg info hadden om een onderzoek te starten'. Bovendien werd daaraan toegevoegd dat de race geschrapt kon worden en 'Felipe Massa in dat geval wereldkampioen was geworden in plaats van Lewis Hamilton', zoals Ecclestone liet weten. Het balletje ging rollen en Massa rook kansen.

Rechter wijst titelherziening af

Na een driedaagse hoorzitting eerder in oktober is er nu beslist of hele zaak kans van slagen heeft in de rechtbank. De rechter oordeelt dat Massa wel een reële kans heeft om schadevergoeding te krijgen, maar wijst de eis om de titel te herzien af. "De huidige claim kan natuurlijk niet de uitkomst van het wereldkampioenschap van 2008 herschrijven, maar als de gevraagde declaratoire verlichting zou worden verleend, is dat hoe Massa zijn overwinning aan de wereld zou presenteren en het is ook hoe het door het publiek zou worden waargenomen", zo citeert de BBC de rechter.

Massa spreekt van "geweldige dag"

De FIA wijst de claims van de voormalig Ferrari-coureur af, maar de rechter stelt dat de zaak wel kan doorgaan, zij het op "aanzienlijk beperkte gronden". De uitspraak betekent in ieder geval dat Hamilton dus niet hoeft te vrezen om zijn zuurverdiende titel van 2008 plotseling te verliezen. Iets dat bij aanvang dan de hele zaak al wel onwaarschijnlijk leek. Massa reageert enthousiast op de uitspraak en spreekt van een "geweldige dag voor mij, voor gerechtigheid en voor iedereen die van de Formule 1 houdt". De zaak gaat nu dus hoogstwaarschijnlijk verder, maar de titel van Hamilton blijft dus voorlopig staan. Wél ligt er voor Massa dus een financiële compensatie op de loer en het gelijk aan zijn kant.