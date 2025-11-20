Max Verstappen kan na de F1 Grand Prix van Las Vegas uit de strijd om het wereldkampioenschap liggen, als Lando Norris zijn voorsprong met 9 of meer punten kan uitbreiden. Dat lijkt echter een uitdaging te gaan worden. McLaren presteerde namelijk ondermaats in de gokstad van Nevada de afgelopen twee jaar en ook nu wordt niet verwacht dat de papajaoranje bolides vooraan zullen staan.

Tijdens de kwalificatie voor de eerste wedstrijd op het Las Vegas Strip Circuit in 2023 werden beide McLaren-coureurs geëlimineerd in Q1. Norris belandde al in ronde 3 in de muur, terwijl Oscar Piastri als tiende finishte. Vorig jaar zagen ze als zesde en zevende het zwart-witgeblokt, nadat ze als zesde en achtste waren begonnen. George Russell verwacht geen wonderen van McLaren, en Verstappen verwacht dat Red Bull sterk zal zijn dit weekend. Norris gaat tijdens de mediadag in op de vorm van McLaren en de strijd met Verstappen.

Meer vertrouwen in Vegas, maar niet zo veel als in Mexico en Brazilië

"Nou ja, dat moet ik wel zijn", reageerde Norris tijdens de persconferentie over of hij het vertrouwen heeft dat McLaren dit keer wel in Las Vegas mee kan dingen om de overwinningen en zelfs Verstappen zou kunnen verslaan. "Blijkbaar mag ik niet meer zeggen dat we niet de favoriet zijn. De afgelopen twee jaar was het zeker de zwaarste race van het seizoen. Mijn verwachtingen liggen daarom niet op hetzelfde niveau als in Mexico en Brazilië, waar we al een behoorlijk wat jaren erg goed presteren. Maar we hebben een uitstekend jaar gehad en we hebben ons verbeterd op plekken waar we het in het verleden moeilijk hadden. Dus ik kom hier zeker met meer vertrouwen dan voorgaande jaren, maar niet met hetzelfde vertrouwen als de afgelopen paar races die we hebben gehad."

