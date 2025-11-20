Max Verstappen weet dat hij een heleboel geluk aan zijn zijde moet hebben, wil hij nog zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap kunnen pakken. Toch gaat de coureur van Red Bull Racing met goede hoop en zonder frustraties beginnen aan de F1 Grand Prix van Las Vegas. Hij verwacht dat Red Bull sterk zal zijn in de gokstad en hij weet dat de Oostenrijkse formatie alles heeft geprobeerd om voor de titel te strijden.

De wedstrijd op het circuit van Interlagos zorgde voor gemengde gevoelens bij Verstappen, Red Bull en diens fans. Hij reed een fantastische inhaalrace, waarbij hij terugkwam van een pitstraatstart en een lekke band om vervolgens op het podium te eindigen, zonder al te veel profijt te hebben van neutralisaties of uitvalbeurten van concurrenten. Tegelijkertijd scoorde Norris maximale punten in São Paulo met niet alleen de overwinning in de Grand Prix, maar ook in de Sprint. Ondanks een ongelooflijk prestatie van Verstappen zijn de kansen op het wereldkampioenschap van 2025 flink geslonken. Hij ligt 49 punten achter op Norris, terwijl er nog maar 83 punten te verdienen zijn.

Verstappen met vertrouwen in Las Vegas aangekomen

"Nou ja, als je terugkijkt naar Brazilië, dan denk ik wel, ja", antwoordde Verstappen tijdens de persconferentie in Las Vegas op de vraag of hij mee kan dingen om de overwinning dit weekend. "Ons tempo in de race was namelijk behoorlijk goed. Natuurlijk had ik graag meer vooraan willen starten, maar tegelijkertijd was het ook leuk. Ik heb me daar prima vermaakt met het door het hele veld moeten racen te racen en tot de laatste ronde moeten vechten. Uiteindelijk was het voor P2, maar toch, ik heb me prima vermaakt en ik hoop dat we dit weekend competitief kunnen zijn."

Red Bull en Verstappen hebben alles geprobeerd

De kans is klein dat de Limburger dit seizoen wereldkampioen wordt, maar hij is daar niet gefrustreerd over. "Ik maak me er niet echt druk om. Als ik alles van tevoren had geweten, was ik nu miljardair geweest. Zo gaat het nu eenmaal in het leven. Als je dingen van tevoren alles weet of hoe je dingen beter kunt doen, dan maakt dat je leven een stuk makkelijker. Maar mensen leren altijd en maken fouten. We zijn geen robots. Dat hoort gewoon bij het leven. Daarom ben ik er niet al te teleurgesteld over. Ik weet dat mijn team vanaf het begin van het seizoen altijd 100% heeft gegeven. Wat kun je anders doen? Ik bedoel, we hebben echt alles geprobeerd."

