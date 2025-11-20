Russell ziet kansen voor Verstappen: "McLaren krijgt het lastiger dan normaal"
Als we George Russell moeten geloven, dan wordt de F1 Grand Prix van Las Vegas een goed weekend voor Max Verstappen. De Mercedes-coureur laat bij de persconferentie namelijk weten dat hij denkt dat Red Bull Racing een grote kanshebber is op de straten van de gokstad in Nevada. En McLaren? Die zullen niet eens een kans hebben om te zegevieren.
Verstappen werd in 2023 de eerste Formule 1-winnaar op het Las Vegas Strip Circuit door de Ferrari van Charles Leclerc te verslaan. Hij had toen zijn derde wereldtitel al op zak. Vorig jaar kwam de Nederlander slechts als vijfde over de streep, maar hij finishte voor Lando Norris en deed daarom genoeg om een vierde kampioenschap op rij te verdienen. Russell won toen de race en Lewis Hamilton maakte er een één-twee van voor Mercedes. De Zilverpijlen lopen altijd hard in de koelere omstandigheden. De aartsrivaal van Verstappen denkt dit weekend concurrentie te krijgen van Red Bull en niet van McLaren.
Red Bull ook in Las Vegas sterk
"Vorig jaar was natuurlijk een geweldige race voor ons", antwoordde Russell op de vraag of hij denkt dat hij de overwinning van 2024 aankomend weekend kan herhalen. "De auto presteerde uitstekend onder deze koelere omstandigheden, maar we moeten ook realistisch zijn: succes een jaar geleden betekent niet dat je een jaar later nog steeds succes hebt. We wonnen dit jaar in Singapore en hadden daar vorig jaar, in 2024, een verschrikkelijke race. Dus dat betekent niet dat het dit weekend hetzelfde zal zijn. Ik denk dat teams zoals Red Bull ook grote vooruitgang hebben geboekt in hun afstellingen met weinig downforce. Ze wonnen in Monza en in Bakoe. Dus ik verwacht dat ze ook hier sterk zullen zijn."
McLaren gaat het lastiger dan normaal krijgen
De Brit is er vrijwel zeker van dat McLaren niet zal meestrijden om de overwinning dit weekend. "Eerlijk gezegd, ik denk het niet, nee. Als ik moet raden wie er dit weekend gaat winnen en ik mag niet Mercedes zeggen, denk ik dat dit een circuit is waar McLaren het lastiger zal hebben dan normaal. Als je kijkt naar hun prestaties in Canada, was dat de enige keer dat ze niet op het podium stonden, en hun prestaties in Bakoe - de enige [andere] keer dat ze niet op het podium stonden. Dit circuit is vergelijkbaar met die andere circuits: de kou, het type asfalt, de C5-band, en natuurlijk weinig downforce. Bakoe is hetzelfde als Las Vegas."
