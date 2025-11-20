close global

Lance Stroll

Stroll vuurt terug na kritiek Colapinto: 'Misschien moet hij eerst maar een punt scoren'

Stroll vuurt terug na kritiek Colapinto: 'Misschien moet hij eerst maar een punt scoren'

Vincent Bruins
Lance Stroll

Lance Stroll heeft gereageerd op de kritiek van Franco Colapinto, die zich had uitgesproken over een incident met Gabriel Bortoleto tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. De Aston Martin-coureur adviseert Colapinto om zich te concentreren op het scoren van punten. De Argentijn is, naast Jack Doohan die hij verving, de enige puntloze coureur van 2025.

Het incident vond plaats in de openingsronde van de race in Brazilië, waar Stroll thuisheld Bortoleto in de muur leek te drukken. Bortoleto kwam op het gras terecht en belandde in de bandenstapels bij Bico de Pato, de tiende bocht op het circuit van Interlagos. Het was een dramatisch weekend voor de Sauber-coureur voor het Braziliaanse publiek, nadat hij ook al in de Sprint was gecrasht. De impact was zo hard dat Sauber een reservechassis moest inzetten en Bortoleto zou daardoor de kwalificatie missen.

Colapinto niet te spreken over actie van Stroll

De stewards deelden geen straf uit aan Stroll. De crash werd überhaupt niet onderzocht. Colapinto was echter niet te spreken over de actie van Stroll en trok parallellen met een eerder incident in Mexico-Stad. Daar vond de Alpine-coureur dat hij door de Canadees op het gras werd geduwd. "Stroll crasht altijd mensen uit de race, hij kijkt gewoon niet in zijn spiegels. Nu heeft hij Gabriel in de muur gedrukt. Dit doet hij elke keer."

Related image
Related image

Stroll vuurt terug na kritiek van Colapinto

Stroll reageerde op de opmerkingen van Colapinto tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Las Vegas. "Het was gewoon racen, ik heb nergens een straf voor gekregen in Brazilië. Ik heb ook met Gabriel gesproken, en ja, het was gewoon racen. Franco moet zich concentreren op het scoren van een kampioenschapspunt. Het verbaast me niks. Misschien is hij gefrustreerd met zijn eigen seizoen, staat hij er niet zo goed voor als dat hij wilde, en vindt hij het nodig om over irrelevante dingen te praten. Mijn advies aan hem is dat hij moet proberen zich te concentreren op zijn eigen ding en misschien dat hij dan een punt scoort dit jaar."

Wie denk jij dat gelijk heeft in deze situatie?

31 stemmen

