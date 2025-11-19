Norris verwacht moeilijk weekend in Las Vegas en ziet kansen Verstappen om titel te rekken
Lando Norris kijkt met weinig optimisme uit naar de Grand Prix van Las Vegas. De McLaren-coureur, die momenteel aan de leiding staat in het wereldkampioenschap en de laatste twee Grands Prix heeft gewonnen, verwacht dat het stratencircuit in Las Vegas een uitdaging zal zijn voor zijn team. De Brit crashte in de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas in 2023 en eindigde vorig jaar als zesde.
De woorden van Norris zijn duidelijk: "We zijn daar nog nooit goed geweest, dus waarom zou ik denken dat het dit keer ineens wel goedkomt?" Hij herinnert zich dat het vorig jaar hun slechtste race was en kijkt er eerlijk gezegd niet naar uit. Ondanks de inspanningen van McLaren om te verbeteren op circuits zoals Las Vegas, erkent hij dat concurrenten als Mercedes, Red Bull en Ferrari daar vorig jaar veel sterker waren. "Wij waren het langzaamste team van die vier," voegt hij toe.
Las Vegas
De komende race in Las Vegas kan ook grote gevolgen hebben voor de titelstrijd. Max Verstappen kan daar al definitief uitgeschakeld worden, mits Norris tien punten meer scoort dan de Nederlander. Als Norris' voorspelling uitkomt en McLaren niet competitief blijkt te zijn, zou Verstappen zijn titelkansen mogelijk nog levend kunnen houden.
Toekomstige races
Ondanks zijn recente overwinning in Brazilië, waar hij zijn zesde race van het seizoen won, merkt Norris op dat de verschillen kleiner worden. "Ik won vorige week met dertig seconden voorsprong, dat was heel makkelijk. Vandaag moest ik veel harder pushen en was het maar tien seconden, terwijl Max waarschijnlijk de snelste man op de baan was," geeft hij toe. Hij ziet betere kansen in de laatste twee F1-weekenden van het jaar, namelijk in Abu Dhabi en Qatar, die beter bij hun auto passen.
