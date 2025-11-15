Hoewel de Formule 1 dit weekend stil ligt, is er weer veel nieuws naar buiten gekomen. De meest gelezen artikelen van vandaag vind je dan ook terug in deze GPFans Recap.

Vandaag maakte de Duitse autosportbond bekend dat de regels rondom de licentie worden aangepast, naar aanleiding van de overwinning van Max Verstappen en Chris Lulham eind september op de Nordschleife. Daarnaast maakte Rocco Coronel vandaag zijn debuut in het Spaanse Formule 4-kampioenschap, en lijkt Mohammed Ben Sulayem op weg naar een tweede termijn als FIA-voorzitter, al kan de rechter daar nog een stokje voor steken. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 15 november.

Coronel als 22e afgevlagd tijdens Spaans F4-debuut; Strauven pakt zege in Barcelona

De Belgische Thomas Strauven heeft de eerste race van het drieluik in de Spaanse Formule 4-kampioenschap op het Circuit de Barcelona-Catalunya gewonnen. De onlangs gekroonde kampioen pakte daarmee zijn tiende zege van het seizoen. Alles lezen over het debuut van de jongeling in het Spaanse Formule 4-kampioenschap? Klik hier!

Ben Sulayem lijkt verzekerd van tweede termijn, maar rechter onderzoekt FIA-verkiezingen

FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijkt op weg naar een tweede termijn als voorzitter van de autosportbond. De FIA heeft de kandidaten voor de aankomende verkiezingen onthuld, en daarop prijkt alleen de naam van Ben Sulayem. Toch is een tweede termijn nog niet zeker, want de Franse rechtbank buigt zich nog over de zaak die Laura Villars heeft aangespannen. Alles lezen over de komende presidentsverkiezingen van de FIA? Klik hier!

Verstappen wijst naar zijn moeder moeder: "Ik heb eigenlijk haar carrière beëindigd"

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen onthult dat hij eigenlijk aan de basis stond van het racepensioen van zijn moeder Sophie Kumpen. De Belgische was een vooraanstaand coureur die het opnam tegen gevestigde namen, maar haar helm aan de wilgen moest hangen toen ze zwanger werd van de huidige Red Bull-coureur. De hele uitspraak van Max Verstappen lezen? Klik hier!

DMSB versoepelt regels na Verstappens zege: simracen telt nu voor Permit B

De Deutscher Motor Sport Bund (DMSB) wijzigt de regels voor het behalen van een Nordschleife-vergunning, waardoor voor het eerst ook simracers worden meegewogen, zo meldt Autosport.com. Dit is een gevolg van de overwinning van Max Verstappen en Chris Lulham afgelopen september. Alles lezen over de wijziging? Klik hier!

Marko onthult belangrijke ontdekking voor Verstappen in Brazilië: "Dat weten we nu"

Helmut Marko is van mening dat als Max Verstappen dit jaar geen wereldkampioen is, dat te wijden is aan de periode na de Grand Prix van Imola. Door het zeer moeizame weekend in Brazilië, weet de grootmacht nu echter wel welke richting ze op moeten gaan. Alles lezen over wat Red Bull nu precies heeft gevonden? Klik hier!

