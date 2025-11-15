Ben Sulayem lijkt verzekerd van tweede termijn, maar rechter onderzoekt FIA-verkiezingen
FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijkt op weg naar een tweede termijn als voorzitter van de autosportbond. De FIA heeft de kandidaten voor de aankomende verkiezingen onthuld, en daarop prijkt alleen de naam van Ben Sulayem. Toch is een tweede termijn nog niet zeker, want de Franse rechtbank buigt zich nog over de zaak die Laura Villars heeft aangespannen.
Diverse kandidaten hebben zich de afgelopen tijd opgeworpen als mogelijke tegenstanders. Van hen was voormalig FIA-steward Tim Mayer een van de meest vocale, maar hij heeft zich uiteindelijk teruggetrokken. De Amerikaan wees op een gebrek aan democratie en verwees daarbij naar de verkiezingsregels, waaraan alleen Ben Sulayem kan voldoen. Ook voormalig Miss België-deelneemster Virginie Philippot had aangegeven een gooi te willen doen naar het voorzitterschap, evenals Laura Villars.
FIA presenteert lijst Ben Sulayem
De FIA kondigt aan dat er één presidentiële lijst is die momenteel is geaccepteerd, namelijk die van Ben Sulayem. De Emiraat heeft een team van tien vicevoorzitters moeten samenstellen, afkomstig uit alle hoeken van de wereld. Juist dat is een van de obstakels geweest voor de andere namen die zich als kandidaat wilden opwerpen.
Presidentiële lijst van Mohammed Ben Sulayem
|Naam
|Nationaliteit
|Functie
|Mohammed Ben Sulayem
|Verenigde Arabische Emiraten
|President van de FIA
|Carmelo Sanz de Barros
|Spanje
|President van de Senaat
|Timothy Shearman
|Canada
|Vicepresident voor Automobiele Mobiliteit en Toerisme
|Malcolm Wilson OBE
|Verenigd Koninkrijk
|Vicepresident voor Sport
|Abdulla Al-Khalifa
|Bahrein
|Vicepresident voor Sport (Midden-Oosten en Noord-Afrika)
|Rodrigo Rocha
|Mozambique
|Vicepresident voor Sport (Afrika)
|Daniel Coen
|Costa Rica
|Vicepresident voor Sport (Noord-Amerika)
|Fabiana Ecclestone
|Brazilië
|Vicepresident voor Sport (Zuid-Amerika)
|Lung-Nien Lee
|Singapore
|Vicepresident voor Sport (Azië-Pacific)
|Manuel Aviñó Roger
|Spanje
|Vicepresident voor Sport (Europa)
|Anna Nordkvist
|Zweden
|Vicepresident voor Sport (Europa)
Uitspraak rechter
Hoewel alleen Ben Sulayem momenteel door de FIA is geaccepteerd als kandidaat voor de verkiezingen, is zijn winst daarmee nog geen feit. De rechtbank in Frankrijk heeft afgelopen maandag de hoorzitting behandeld in de zaak die Villars heeft aangespannen tegen de regels van de FIA-verkiezingen. De rechter kondigde aan dat er op 3 december uitspraak wordt gedaan, wat er mogelijk toe kan leiden dat de verkiezingen alsnog worden uitgesteld.
