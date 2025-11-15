De Belgische Thomas Strauven heeft de eerste race van het drieluik in de Spaanse Formule 4-kampioenschap op het Circuit de Barcelona-Catalunya gewonnen. De onlangs gekroonde kampioen pakte daarmee zijn tiende zege van het seizoen.

De kwalificatie van eerder vandaag ging vanwege technische problemen niet door, waardoor de uitslag van de vrije training werd gebruikt om de startopstelling voor de eerste van de drie races in Barcelona te bepalen. Voor de tweede race wordt de startopstelling bepaald door de snelste rondetijden uit de eerste race. Diverse coureurs gingen halverwege de wedstrijd daarom naar binnen om vers rubber te halen, zodat ze verzekerd waren van een goede startpositie voor de race van morgen.

Nederlanders buiten de punten

Rocco Coronel was als wildcard aangesloten bij de race en wist vanaf P13 in de openingsfase uit de problemen te blijven. Ook hij mikte op een hoge startpositie, maar verloor door de pitstop voor vers rubber zijn plek en zakte terug naar de 22e positie. René Lammers moest genoegen nemen met P29, terwijl Reno Francot als laatste over de streep kwam. De tactiek heeft Coronel overigens geen windeieren gelegd. De jongeling wist de derde snelste tijd te laten noteren en zal morgen starten vanaf P3.

