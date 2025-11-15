DMSB versoepelt regels na Verstappens zege: simracen telt nu voor Permit B
DMSB versoepelt regels na Verstappens zege: simracen telt nu voor Permit B
De Deutscher Motor Sport Bund (DMSB) wijzigt de regels voor het behalen van een Nordschleife-vergunning, waardoor voor het eerst ook simracers worden meegewogen, zo meldt Autosport.com. Dit is een gevolg van de overwinning van Max Verstappen en Chris Lulham afgelopen september.
Om deel te mogen nemen aan de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) moeten coureurs eerst in het bezit zijn van een zogeheten DMSB Permit B. Met zo’n vergunning mogen zij racen in een auto met minder vermogen, en op die manier kan de felbegeerde Permit A worden behaald. Verstappen doorliep dat traject door eerst met een Porsche 718 Cayman GT4 furore te maken, waarna hij uiteindelijk ook Permit A behaalde en eind september de iconische race kon winnen.
Simracen
De DMSB zal vanaf heden ook simrace-ervaring meewegen bij het behalen van een Permit. Dit besluit volgt op de zege van Verstappen. "Vanaf de lancering van de DNLS in 2020 wisten we dat simracen veel meer is dan casual entertainment. Het reproduceert de realiteit op een zeer nauwkeurige manier. Meer recent liet Verstappens deelname aan een NLS-race zien hoe cruciaal virtuele voorbereiding kan zijn, vooral op de veeleisende Nordschleife. Zijn geheim is simracen. Verstappen heeft ontelbare rondes op iRacing op de Green Hell gereden, inclusief DNLS-evenementen. Het was dan ook geen verrassing dat hij zich meteen op zijn gemak voelde," legt Christian Vormann, sportdirecteur van VLN, uit.
Extra route naar vergunning
Onder de nieuwe regels wordt simracen een route om Permit B te behalen. De bestaande routes zijn nog steeds: het voltooien van de DPN B-cursus, zoals Verstappen eerder deed, of het voltooien van twee RCN-races met een coureurswissel, of één RCN-race volledig als solo-coureur. Nieuw is dat nu ook de optie bestaat om één RCN-race met een coureurswissel te combineren met drie digitale NLS-races zonder incidenten.
Gerelateerd
Net binnen
Mekies over telefoontje om Red Bull te leiden: "Ik dacht: waar hebben jullie het over?"
- 1 minuut geleden
DMSB versoepelt regels na Verstappens zege: simracen telt nu voor Permit B
- 48 minuten geleden
Bottas glashelder over situatie Piastri: 'F1 is een zware en oneerlijke sport'
- 1 uur geleden
Ben Sulayem lijkt verzekerd van tweede termijn, maar rechter onderzoekt FIA-verkiezingen
- 2 uur geleden
- 3
Marko onthult belangrijke ontdekking voor Verstappen in Brazilië: "Dat weten we nu"
- 3 uur geleden
- 3
Schumacher wijst naar zwakke plek Red Bull Racing: "Dat benoemde Helmut Marko ook"
- Vandaag 08:28
- 2
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november