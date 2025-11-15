De Deutscher Motor Sport Bund (DMSB) wijzigt de regels voor het behalen van een Nordschleife-vergunning, waardoor voor het eerst ook simracers worden meegewogen, zo meldt Autosport.com. Dit is een gevolg van de overwinning van Max Verstappen en Chris Lulham afgelopen september.

Om deel te mogen nemen aan de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) moeten coureurs eerst in het bezit zijn van een zogeheten DMSB Permit B. Met zo’n vergunning mogen zij racen in een auto met minder vermogen, en op die manier kan de felbegeerde Permit A worden behaald. Verstappen doorliep dat traject door eerst met een Porsche 718 Cayman GT4 furore te maken, waarna hij uiteindelijk ook Permit A behaalde en eind september de iconische race kon winnen.

Simracen

De DMSB zal vanaf heden ook simrace-ervaring meewegen bij het behalen van een Permit. Dit besluit volgt op de zege van Verstappen. "Vanaf de lancering van de DNLS in 2020 wisten we dat simracen veel meer is dan casual entertainment. Het reproduceert de realiteit op een zeer nauwkeurige manier. Meer recent liet Verstappens deelname aan een NLS-race zien hoe cruciaal virtuele voorbereiding kan zijn, vooral op de veeleisende Nordschleife. Zijn geheim is simracen. Verstappen heeft ontelbare rondes op iRacing op de Green Hell gereden, inclusief DNLS-evenementen. Het was dan ook geen verrassing dat hij zich meteen op zijn gemak voelde," legt Christian Vormann, sportdirecteur van VLN, uit.

Extra route naar vergunning

Onder de nieuwe regels wordt simracen een route om Permit B te behalen. De bestaande routes zijn nog steeds: het voltooien van de DPN B-cursus, zoals Verstappen eerder deed, of het voltooien van twee RCN-races met een coureurswissel, of één RCN-race volledig als solo-coureur. Nieuw is dat nu ook de optie bestaat om één RCN-race met een coureurswissel te combineren met drie digitale NLS-races zonder incidenten.

