Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen onthult dat hij eigenlijk aan de basis stond van het racepensioen van zijn moeder Sophie Kumpen. De Belgische was een vooraanstaand coureur die het opnam tegen gevestigde namen, maar haar helm aan de wilgen moest hangen toen ze zwanger werd van de huidige Red Bull-coureur.

Van zoon Max wordt vaak gezegd dat hij alles te danken heeft aan de harde lessen van vader Jos. Toch wordt de rol van moeder Kumpen daarbij soms over het hoofd gezien. Kumpen was in haar hoogtijdagen een serieuze uitdaging voor gevestigde namen, al wist ze uiteindelijk niet door te breken. Aan haar talent wordt echter niet getwijfeld, ook niet door zoon Max.

Niet alleen racevader, maar ook zeker racemoeder

In Austin blikt Verstappen terug op zijn jongere jaren, waarin hij veel raceadvies kreeg van beide ouders. "Mijn vader heeft natuurlijk in de Formule 1 gezeten en mijn moeder heeft in de karts geracet tegen coureurs die de Formule 1 hebben bereikt. Denk aan Jenson Button of Giancarlo Fisichella, dat soort coureurs," wijst hij naar zijn moeder. Vervolgens benadrukt hij dat de Kumpens echte ‘race-gekken’ zijn: "Ik zou zelfs zeggen dat de echte racekant van de familie toch echt van mijn moeders kant komt. Ze bleef ook karten."

Dat ze daarmee moest stoppen, kwam door Max. "Totdat ze zwanger was van mij. Ik heb eigenlijk haar carrière beëindigd. Allemaal dankzij mij," glimlacht de viervoudig kampioen.

