Helmut Marko is van mening dat als Max Verstappen dit jaar geen wereldkampioen is, dat te wijden is aan de periode na de Grand Prix van Imola. Door het zeer moeizame weekend in Brazilië, weet de grootmacht nu echter wel welke richting ze op moeten gaan.

Het is het hele jaar al het probleem van Red Bull Racing: de RB21 heeft ontzettend veel potentie, maar het is extreem lastig om al die potentie te benutten. Na een sterke start in het tweede seizoensdeel kende de grootmacht een lastig weekend in Mexico, waarna het volledig mis ging in Brazilië. Max Verstappen wist zich geen raad met zijn auto en kwalificeerde zich slechts als zestiende. Op zondag wist hij zich op indrukwekkende wijze een weg naar de derde plaats te vechten, maar in combinatie met een matig resultaat in de sprintrace, lijkt het laatste beetje hoop op een vijfde wereldkampioenschap achter te zijn gebleven in São Paulo.

Titelkansen Verstappen lijken vervlogen

Met nog drie raceweekenden te gaan is het gat naar klassementsleider Lando Norris namelijk 49 punten. In Qatar wordt er nog een sprintrace verreden, wat betekent dat er maximaal nog 83 punten te verdienen zijn. Verstappen is dus volledig afhankelijk van één of meerdere uitvalbeurten van Norris in de laatste drie races, om nog kans te maken. En dat is er uiteraard ook nog Oscar Piastri. In zijn column voor Speedweek vertelt Marko dat Red Bull Racing in Brazilië experimenteerde met twee verschillende vloeren, waardoor het team de auto niet in het juiste werkvenster kreeg voor de kwalificatie.

De juiste richting gevonden in Brazilië

Maar volgens de Oostenrijker is de titel niet in São Paulo verloren gegaan: "Als we de wereldtitel [van Verstappen, red] uiteindelijk kwijtraken, dan ligt dat aan de periode na Imola", leest het. "Toen hadden we meerdere races waarin heel weinig werkte. Nu weten we in ieder geval welke vloer we vanaf nu gaan gebruiken en welke afstellingen het beste werken voor de vleugel. Dankzij de auto van Yuki Tsunoda - hij reed met de oorspronkelijke configuratie - hebben we ook veel geleerd over de afstelling van de RB21."

